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Лідер Imagine Dragons нагадав про війну в Україні

30 жовтня 2024 13:30
Ганна Корешкова - Редактор
Соліст Imagine Dragons підняв український стяг на концерті
Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс. Фото: скриншот
Ганна Корешкова - Редактор

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підтримав українців під час свого виступу в Лос-Анджелесі 23 жовтня. Артист підняв жовто-блакитний стяг на сцену.

Відповідне відео оприлюднив користувач imaginedragonseuropa у TikTok.

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Так, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виконання пісні "Bad liar" помітив у натовпі шанувальників, які тримали український прапор. Артист підняв стяг на сцену та повісив його на тримач для мікрофона.

Цікаво, що у цій пісні артист співає про війну, тільки зі своїм внутрішнім світом.

"I wage my war, on the world inside
Я веду війну у внутрішньому світі
I take my gun to the enemy's side
І я віддаю всю зброю ворогам
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Оу, я напрошувався (довірся мені)
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Я все напрошувався (довірся мені) на проблеми", — йдеться у тексті пісні.

Нагадаємо, український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграли заради благодійної мети. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.

соцмережі концерт війна в Україні прапор України Imagine Dragons

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