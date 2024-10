Соліст Imagine Dragons підняв український стяг на концерті

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс. Фото: скриншот

Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс підтримав українців під час свого виступу в Лос-Анджелесі 23 жовтня. Артист підняв жовто-блакитний стяг на сцену.

Відповідне відео оприлюднив користувач imaginedragonseuropa у TikTok.

Читайте також:

Ден Рейнольдс підтримав українців

Так, соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс під час виконання пісні "Bad liar" помітив у натовпі шанувальників, які тримали український прапор. Артист підняв стяг на сцену та повісив його на тримач для мікрофона.

Цікаво, що у цій пісні артист співає про війну, тільки зі своїм внутрішнім світом.

"I wage my war, on the world inside

Я веду війну у внутрішньому світі

I take my gun to the enemy's side

І я віддаю всю зброю ворогам

Oh, I've been askin' for (trust me, darling)

Оу, я напрошувався (довірся мені)

Oh, I've been askin' for (trust me, darling)

Я все напрошувався (довірся мені) на проблеми", — йдеться у тексті пісні.

Нагадаємо, український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграли заради благодійної мети. А також зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз оголосив збір на автівку для розмінування України.