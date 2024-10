Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс. Фото: скриншот

Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поддержал украинцев во время выступления в Лос-Анджелесе 23 октября. Артист поднял желто-голубое знамя на сцену.

Соответствующее видео обнародовал пользователь imaginedragonseuropa в TikTok.

Дэн Рейнольдс поддержал украинцев

Так, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время исполнения песни "Bad liar" заметил в толпе поклонников, которые держали украинский флаг. Артист поднял его на сцену и повесил на держатель микрофона.

Интересно, что в этой песне артист поет о войне, только со своим внутренним миром.

"I wage my war, on the world inside

Я веду войну во внутреннем мире

И так мой gun to enemy's side

И я отдаю все оружие врагам

Oh, I've been askin' for (trust me, darling)

Оу, я напрашивался (доверься мне)

Oh, I've been askin' for (trust me, darling)

Я все напрашивался (доверься мне) на проблемы", — говорится в тексте песни.

Напомним, украинское знамя с автографами участников Imagine Dragons разыграли ради благотворительной цели. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.