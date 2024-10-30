Солист Imagine Dragons поднял украинский флаг на концерте

Лидер Imagine Dragons напомнил о войне в Украине
Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поддержал украинцев во время выступления в Лос-Анджелесе 23 октября. Артист поднял желто-голубое знамя на сцену.
Соответствующее видео обнародовал пользователь imaginedragonseuropa в TikTok.
Дэн Рейнольдс поддержал украинцев
Так, солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время исполнения песни "Bad liar" заметил в толпе поклонников, которые держали украинский флаг. Артист поднял его на сцену и повесил на держатель микрофона.
Интересно, что в этой песне артист поет о войне, только со своим внутренним миром.
"I wage my war, on the world inside
Я веду войну во внутреннем мире
И так мой gun to enemy's side
И я отдаю все оружие врагам
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Оу, я напрашивался (доверься мне)
Oh, I've been askin' for (trust me, darling)
Я все напрашивался (доверься мне) на проблемы", — говорится в тексте песни.
@imaginedragonseuropa
#ImagineDragons #DanReynolds #BadLiar #HollywoodBowl #LosAngeles #23october2024 #LoomTour2024 #❤️❤️❤️♬ suono originale - Imagine Dragons Europa
Напомним, украинское знамя с автографами участников Imagine Dragons разыграли ради благотворительной цели. А также звезда сериала "Сверхъестественное" Миша Коллинз объявил сбор на автомобиль для разминирования Украины.
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