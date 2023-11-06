Вчені знайшли найдавнішу піраміду, що змінює історію, і вона не в Єгипті

Піраміда побудована прадавньою цивілізацією. Зображення: wall.alphacoders.com

Найвідомішими та найзагадковішими стародавніми пірамідами, безперечно, є єгипетські. Також часто згадувані конічні споруди з Південної Америки. Проте, насправді ми так мало знаємо про наш світ. Адже лише нещодавно вчені відкрили правду — найдавніша рукотворна піраміда у світі була побудована в Індонезії ще 25 тис. років тому. Виявилося, що вона весь час "маскувалася" під гору. Для порівняння, єгипетська піраміда Хеопса була створена близько 4,5 тисяч років тому.

Деталі сенсаційного дослідження команда вчених оприлюднила в науковому журналі Archaeological Prospection, пише IFLScience.

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Зазначається, що ця піраміда розташована в окрузі Сіанджур, провінція Західна Ява, і більш відома світу як гора Гунунг Паданг, що означає "Гора Просвітлення"

Гора Гунунг Паданг. Фото: google.com

Перше припущення, що гора — це насправді споруда, побудована людиною, було зроблене ще 2011 року. Вчені витратили три роки на обстеження Гунунг Паданг. Проте, ці висновки не переконали науковий світ.

Лише 2018 року археологи визнали, що гора могла бути штучною. Тож, масштабні польові дослідження продовжилися.

Щоб нарешті розставити всі крапки над "і", науковці використовували практично всі доступні їм методи дослідження, включаючи:

електрорезистивну томографію (ERT);

георадар (GPR);

сейсмічну томографію (ST).

Поверхня Гунунг Паданг вкрита навмисно розміщеними мегалітами. Фото: Archaeological Prospection, 2023

І наразі у дослідників є переконливі докази, що весь монумент насправді рукотворний і є найдавнішою пірамідою у світі.

"Радіовуглецеве датування органічних ґрунтів за структурами виявило кілька етапів будівництва, що датуються тисячами років до нашої ери, з початковою фазою, датованою епохою палеоліту. Це дослідження переконливо свідчить про те, що Гунунг Паданг — це не природний пагорб, а споруда, схожа на піраміду", — пишуть автори.

У науковій праці зазначається, що спеціалісти створили картину внутрішніх особливостей стародавнього монумента, а також відтворили хронологію його будівництва.

Буріння керна в семи різних точках показало, що піраміда будувалася в чотири різні етапи протягом тисяч років:

Перший етап — будівля висотою від 20 до 30 м почалася зі створення того, що автори називають "блоком 4". Ця початкова фаза "ймовірно виникла як природний пагорб лави", який "ретельно був виліплений" у свою нинішню пірамідальну форму між 25 000 і 14 000 роками тому.

— будівля висотою від 20 до 30 м почалася зі створення того, що автори називають "блоком 4". Ця початкова фаза "ймовірно виникла як природний пагорб лави", який "ретельно був виліплений" у свою нинішню пірамідальну форму між 25 000 і 14 000 роками тому. Другий етап або "блок 3" — складається зі стовпчастих скель, "розташованих як цегла в будівлі", був побудований між 7900 і 6100 роками до нашої ери.

або "блок 3" — складається зі стовпчастих скель, "розташованих як цегла в будівлі", був побудований між 7900 і 6100 роками до нашої ери. Третій етап — приблизно через тисячоліття, між 6000 і 5500 роками до н. е., наступний будівельник прибув до Гунунг Паданг і побудував блок 2.

— приблизно через тисячоліття, між 6000 і 5500 роками до н. е., наступний будівельник прибув до Гунунг Паданг і побудував блок 2. Четвертий етап — будівельник прибув між 2000 і 1100 роками до н. е., будуючи блок 1, який став останнім.

Цікаво, що команда також знайшла докази "прихованих порожнин або камер", хоча їх потрібно буде дослідити більш детально під час майбутніх польових досліджень.

Ще більше здивування викликає той факт, що це місце неодноразово навмисно закопували, "можливо, щоб приховати його справжню ідентичність з метою збереження".

Уявлення про те, як могла виглядати піраміда Гунунг Паданг. Зображення: Archaeological Prospection

Чому ця піраміда переписує історію?

Як стверджують дослідники, їхні висновки ставлять під сумнів припущення про те, що складні будівельні технології були розроблені лише з появою сільського господарства приблизно 11 000 років тому.

Переписуючи давню антропологічну розповідь, автори роблять висновок, що докази в Гунунг Паданг "свідчать про те, що передові будівельні практики вже існували, коли сільське господарство, можливо, ще не було винайдено".

Уявлення про те, як могла виглядати піраміда Гунунг Паданг. Зображення: Archaeological Prospection

Раніше ми розповідали, яка піраміда є найбільшою в світі та де вона знаходиться. Ви здивуєтеся!

Нагадаємо, ми писали, що у Греції археологи виявили затоплене підземне місто, підозрюють, що це може бути Атлантида.

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