На вулканічному острові знайшли аномальне каміння, якого бути не повинно

Берег пляжу на острові з кам'яною скелею. Фото: wallpaperflare.com

Між Африкою та Мадагаскаром розташований малесенький тропічний острів вулканічного походження Анжуан з геологічною таємницею, яку вчені не можуть розгадати досі. У цій місцевості повсюдно знаходять загадкові камені, яких там бути зовсім не повинно.

Детальніше про цю аномалію розповіло видання IFLScience.

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Ця райська місцинка утворилася на океанській западині, коли тектонічні плити відійшли одна від одної, а магма почала вириватися назовні й охолоджуватися, утворюючи базальт (магматична вулканічна гірська порода). Власне саме з нього острів і складається і побачити іншу гірську породу тут ніхто не очікував. Проте...

Століттями місцеві жителі та науковці, які приїжджають, щоб на власні очі побачити аномалію, знаходять осадовий кварцит.

Острів Анжуан на карті. Фото: google.com

Чому кварцит на вулканічному острові це аномалія?

Осадовий кварцит — тип пісковику, зроблений із зерен кварцового піску, зібраних у дельтах річок, які з часом спресувалися і перетворилися на кварцит.

Базальт острова не містить кварцу, а сам по собі вулканічний острів занадто молодий, щоб утворити велику річкову дельту. І все ж якимось дивом тут постійно знаходять кварцити у кількості, яка приголомшує.

Дрібний кварцит. Фото: google.com

Історія неможливого каменю на острові Анжуан

1900 року геологи вперше повідомили про знахідку, проте даних було надто мало, щоб напевно стверджувати, що це кварцит.

Аж через 69 років на острові поблизу міста Цембехоу дослідники знайшли велике утворення "пісковика", який пізніше визначили як кварцит. Пояснити його походження у цій місцевості не вийшло.

Згодом 2017 року французький геолог Патрік Башелері знайшов ще більше кварциту на сусідньому хребті. Через кілька років геохімік із Земної обсерваторії Ламонта-Доерті Колумбійського університету Корнелія Класс зосередилася на тому, щоб розгадати цю таємницю.

Класс з командою знадобилося лише кілька хвилин, щоб виявити зразки кварциту вздовж хребта. За словами дослідників, проблема полягала в тому, що подібні знахідки просто "суперечили тектоніці плит", оскільки кварцитові тіла не можуть належати вулканічним островам.

Вчені спілкувались з місцевими жителями, які розповіли, що десятиліттями знаходять подібні камені на острові та використовують їх для заточування своїх ножів. Далі вчені провели дослідження та склали карту кварцитів, результати виявилися дивовижними: він буквально займав половину гори.

Камені кварциту. Фото: google.com

Звідки взявся кварцит на вулканічному острові Анжуан?

Вчені й досі не знайшли остаточної відповіді. З'явилося одна теорія, згідно з якою шматок кварциту з континентальної кори опинився в океанському басейні, а потім піднявся на 4000 м над морським дном магматичним базальтом.

Однак проблема у тому, що базальтові породи острова не містять слідів кварциту. Тож ми буквально спостерігаємо те, чого на цьому острові не повинно бути.

Науковці сподіваються, що старіння кварциту допоможе визначити, коли він був відкладений і як він став єдиним вулканічним островом у світі, на якому знаходиться шматок континенту — можливо, від розпаду стародавнього континенту Гондвана.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вченим вдалося знайти крихітну квіткову рослину, здатну забезпечуватиме колонії на Марсі їжею та киснем.

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