Що знаходиться під поверхнею Африки? Вчені здивували відкриттям

Другий за розміром материк після Євразії — Африка. Фото: iea.org

Як мало ми знаємо про нашу планету Земля. Вона оповита таємницями, які людству ще належить розкрити. Найбільші відкриття поки що попереду, але вчені роблять впевнені кроки, щоб дізнатися все про нашу "домівку".

Так, під поверхнею Африки та Тихого океану, а саме у найнижчій частині земної мантії, що оточує ядро Землі, науковці знайшли два гігантські згустки. Як повідомляє IFLScience, вони займають приблизно від 3 до 9% об’єму Землі.

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Звичайно, люди не мають можливості побачити наживо ядро Землі й те що знаходиться безпосередньо поруч із ним. По-перше, найглибша "нора", яку людству вдалося викопати, сягала 12 263 м, що ще дуже далеко від пробиття земної кори до шарів під нею. По-друге, якщо це в теорії вдасться зробити, кожен, хто опиниться всередині нашої планети буде спалений у попіл.

Проте, щоб зазирнути у саму "суть" Землі, нам не треба нічого викопувати, достатньо скористатися сейсмічною томографією — методом візуалізації, який використовує сейсмічні хвилі, створювані землетрусами та вибухами, для отримання тривимірних зображень надр Землі.

Скориставшись саме цією технологією, дослідникам вдалося виявити щось неймовірне — ці загадкові структури вчені називають "краплями" або LLSVP — великі області з низькою швидкістю зсуву. Зазначається, що у цих областях хвилі поширюються повільніше, ніж через навколишню нижню мантію.

Одна з великих областей, яка розташована саме під Африкою й відома як "Тузо", має висоту близько 800 км. Для порівняння, ця висота приблизно як 90 Еверестів (точна висота Евересту (Джомолунгми) складає 8848,86 м).

Звідки взялися ці таємничі згустки під поверхнею нашої планети?

У вчених є кілька теорій, як могли утворитися подібні структури:

Теорія №1

З огляду на те, що ці об’єкти щільніші за навколишню мантію, вони можуть бути зроблені з іншого матеріалу, хоча сказати точно поки що не можна.

Таким чином провідна гіпотеза полягає в тому, що LLSVP — це купи океанічної кори, які були субдуковані та накопичені впродовж мільярдів років.

Теорія №2

Друга теорія набагато цікавіша — ці "споруди" є шматками стародавньої планети.

Так, Тея — це гіпотетична планета розміром з Марс, яка врізалася в Землю близько 4,5 мільярдів років тому, відкинувши достатньо каменю, щоб утворити Місяць.

А "краплі" під Африкою та Тихим океаном насправді є шматочками самої Теї: більш щільна мантія протопланети, яка змішалася з земною під час зіткнення.

Команда дослідників навіть змоделювала сценарій, виявивши, що мантія Теї могла б вижити, якби вона була лише на 1,5-3,5 відсотка щільнішою.

На жаль, сьогодні ми достеменно не знаємо, чим насправді є ці структури. Проте, методи дослідження постійно вдосконалюються. Тож, залишається сподіватися, що правильна відповідь на питання — лише питання часу.

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