Что находится под поверхностью Африки? Ученые удивили открытием

Второй по размеру материк после Евразии — Африка. Фото: iea.org

Как мало мы знаем о нашей планете Земля. Она окутана тайнами, которые человечеству еще предстоит раскрыть. Крупнейшие открытия пока впереди, но ученые делают уверенные шаги, чтобы узнать все о нашем "доме".

Так, под поверхностью Африки и Тихого океана, а именно в самой низкой части земной мантии, окружающей ядро Земли, ученые обнаружили два гигантских сгустка. Как сообщает IFLScience, они занимают примерно от 3 до 9% объема Земли.

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Конечно, люди не имеют возможности увидеть вживую ядро Земли и то, что находится непосредственно рядом с ним. Во-первых, самая глубокая "нора", которую человечеству удалось выкопать, достигала 12 263 м, что еще очень далеко от пробития земной коры до слоев под ней. Во-вторых, если это в теории удастся сделать, каждый, кто окажется внутри нашей планеты, будет сожжен в пепел.

Однако, чтобы заглянуть в самую "сущность" Земли, нам не нужно ничего выкапывать, достаточно воспользоваться сейсмической томографией — методом визуализации, использующий сейсмические волны, создаваемые землетрясениями и взрывами, для получения трехмерных изображений недр Земли.

Воспользовавшись именно этой технологией, исследователям удалось обнаружить что-то невероятное — эти загадочные структуры ученые называют "каплями" или LLSVP — большие области с низкой скоростью смещения. Отмечается, что в этих областях волны распространяются медленнее, чем из окружающей нижней мантии.

Одна из крупных областей, расположенная именно под Африкой и известная как "Тузо", имеет высоту около 800 км. Для сравнения, эта высота примерно как 90 Эверестов (точная высота Эвереста (Джомолунгмы) составляет 8848,86 м).

Откуда взялись эти загадочные сгустки под поверхностью нашей планеты?

У ученых есть несколько теорий, как могли образоваться подобные структуры:

Теория №1

Учитывая, что эти объекты плотнее окружающей мантии, они могут быть сделаны из другого материала, хотя сказать точно пока нельзя.

Таким образом, ведущая гипотеза заключается в том, что LLSVP — это кучи океанической коры, которые были субдуцированны и накоплены в течение миллиардов лет.

Теория №2

Вторая теория гораздо более интересна — эти "сооружения" являются кусками древней планеты.

Так, Тея — это гипотетическая планета размером с Марс, которая врезалась в Землю около 4,5 миллиарда лет назад, отбросив достаточно камня, чтобы образовать Луну.

А "капли" под Африкой и Тихим океаном в действительности являются кусочками самой Теи: более плотная мантия протопланеты, смешавшаяся с земной во время столкновения.

Команда исследователей даже смоделировала сценарий, обнаружив, что мантия Теи могла бы выжить, если бы она была всего на 1,5-3,5 процента более плотной.

К сожалению, сегодня мы точно не знаем, чем на самом деле являются эти структуры. Однако методы исследования постоянно совершенствуются. Поэтому остается надеяться, что правильный ответ на вопрос — только вопрос времени.

Раньше мы рассказывали, почему многие современные люди до сих пор верят, что Земля плоская.

Напомним, мы писали, что учёным удалось раскрыть загадочное происхождение восьмого континента Земли.

Также мы публиковали интересную новость о том, что ученые показали, как бы выглядела Антарктида, если бы растаял весь лед.