Який вигляд матиме Антарктида, якщо весь лід раптово розтане — фото і відео

Який вигляд має південний полюс Землі — Антарктида. Фото: Getty Images

Зміна клімату, глобальне потепління, страшні та некеровані природні явища обговорюються суспільством вже не один десяток років. Вчені намагаються спрогнозувати, до чого може призвести танення льодовиків. Не менший інтерес в науковців викликає, що ховається під товстелезним шаром льоду в Антарктиді та який вигляд мав би континент, якби увесь лід раптово розтанув.

Як пише видання IFLScience, ще 2013 року було розроблено найдетальнішу карту Антарктиди, яка отримала умовну назву Bedmap2. Це вдалося зробити завдяки поєднанню великої кількості даних про висоту поверхні, товщину льоду та топографію корінних порід, зібраних NASA та Британською антарктичною службою за допомогою супутників, літаків та наземних зйомок.

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Одним з важливих інструментів, використаних для збору цих даних, був льодопроникний радіолокаційний прилад, відомий як багатоканальний когерентний радіолокаційний ехолот, який здатний визначати товщину льоду та підлідну топографію.

Що побачили вчені?

Лід покриває близько 98% Антарктичного континенту, тож більша частина суші залишається таємницею похованою під холодною крижаною шапкою. Та завдяки неймовірним методам візуалізації ми все ж можемо зазирнути всередину.

Звичайно, під льодом ми не побачимо сади Семіраміди, на нас буде дивитися гола безлюдна й сувора земля. Проте, й тут можна знайти багато цікавого, адже Bedmap2 дуже точно й деталізовано демонструє складний ландшафт гір, гірських хребтів, пагорбів, горбистих рівнин, порізаних долинами, жолобами та глибокими ущелинами.

Найбільше вчених зацікавив регіон, який розташовується під льодовиком Берда на Землі Вікторії. Річ у тім, що він знаходиться на глибині 2 870 метрів нижче від рівня моря, що робить його найнижчою точкою на будь-якій з континентальних плит Землі.

Складний ландшафт Антарктиди без льоду. Фото: NASA

Для чого вченим зазирати під антарктичний лід?

Розуміння форми цього підлідного світу вкрай важливе, оскільки вона впливає на розподіл льоду і на те, як він танутиме в умовах підвищення температури океанів і повітря, пов'язаного зі зміною клімату.

Дані Bedmap2 показують, що Антарктида містить 27 мільйонів кубічних кілометрів замерзлої води, танення якої призведе до підвищення рівня моря приблизно на 58 метрів.

Хоча згідно з нинішніми кліматичними прогнозами немає загрози танення усього антарктичного льодовикового щита, все ж очевидно, що він повільно тане.

За останніми оцінками, рівень світового океану нині підіймається на 4 міліметри (0,16 дюйма) щороку внаслідок танення крижаних щитів в Антарктиді та Гренландії.

Щоб краще зрозуміти товщину льоду та світ під Антарктидою, вчені зараз створюють карту нового покоління Bedmap3.

Раніше ми писали про те, що утворення нового суперконтиненту може знищити все живе на планеті — вчені підрахували, коли це станеться.

Нагадаємо, ми розповідали про те, що вченим вдалося розкрити загадкове походження восьмого континенту Землі.

Також ми повідомляли, що наукова спільнота офіційно визнала існування п'ятого океану на планеті Земля.