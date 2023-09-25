Загадковий п'ятий океан, який з'явився на карті світу. Що про нього відомо

Корабель біля Північного океану. Фото: 1zoom.me

Саме час відновити свої знання з географії, адже виявляється на планеті Земля не чотири океани, як нас вчили ще у школі, а п'ять! Цю загадкову водну масу, яка оточує Антарктиду, нарешті офіційно визнали.

Як називається п'ятий океан світу, що про нього відомо та чому людству час прийняти факт його існування, пише IFLScience.

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Історія визнання існування п'ятого океану світу досить довга. Історично офіційно визнано лише чотири океани — Атлантичний, Тихий, Індійський і Північний Льодовитий.

Десятиліттями між різними науковцями точилася суперечка, щодо водної маси, яка оточує Антарктиду. Чи має право вона називатися океаном, адже певною мірою вона є аномалією й визначається антарктичною течією, що виникла 34 мільйони років тому й протікає зі сходу на захід навколо льодовиків. Вона створює невидиме кільце навколо Антарктиди, в якому води холодніші й менш солоні, ніж на півночі.

Однак, чи було океанічне кільце лише продовженням Тихого, Атлантичного та Індійського океанів, чи воно було океаном самостійно?

Покласти край цьому конфлікту вирішили Національне географічне товариство США — 2021 року офіційно визнали існування п'ятого океану. Таким чином на карті з'явився Південний океан.

Цікаво, що Рада географічних назв США визнала Південний океан і затвердила його назву ще 1999 року. А запропоновані межі були представлені Міжнародній гідрографічній організації (IHO) 2000 року. Проте, так і не були узгоджені донині.

Тим часом Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) визнало Південний океан лише з лютого 2021 року.

"Південний океан давно визнаний вченими, але оскільки ніколи не було міжнародної згоди, ми ніколи не визнавали його офіційно", — сказав географ з Національного географічного товариства США Алекс Тейт.

У Національному географічному товаристві підкреслили, що тепер вони замінять всі карти та атласи, додавши туди Південний океан.

Південний океан — це вода, що оточує Антарктиду. Фото: Wikimedia

Що відомо про Південний океан?

Довжина берегової лінії Південного океану практично повністю складається з довжини берегової лінії Антарктиди, і перевищує 18 тисяч кілометрів.

Південний океан можна схарактеризувати наступним чином:

холодніший за Північний Льодовитий;

води менш солоні, ніж на півночі;

прибережні його води, що безпосередньо омивають береги Антарктиди, взимку замерзають;

у цих водах одночасно дрейфує від 100 до 200 тисяч айсбергів;

його центр знаходиться на широті 60 градусів на південь (північна межа Південного океану);

має екологічно відмінну екосистему (тисячі унікальних видів мешкають виключно у водах недавно визнаного океану: величезні маси зоопланктону, криля, рясні губки та голкошкірі, є представники кількох родин риб, особливо нототенії, кити, косатки тощо. З птахів численні буревісники, поморники, пінгвіни. І це далеко не всі тварини, що мешкають у цих водах).

Косатки у Південному океані. Фото: oceanwide-expeditions.com

Яке майбутнє чекає на Південний океан?

Тепер на картах і атласах крім Тихого, Атлантичного, Індійського і Північного Льодовитого вказуватимуть ще і Південний океан, який омиває береги Антарктиди. До речі, на українських картах світу він уже є.

Вчені мають велику надію, що визнання вод цього регіону як окремого океану сприятиме вкрай необхідним зусиллям щодо їхнього збереження. Адже найбільшою проблемою цієї території є промисловий вилов риби.

На жаль, майбутнє Південного океану досить туманне й не визначене через зміни клімату. Води Антарктиди нагріваються, а її крижані покриви тануть. Як це вплине на п'ятий океан, покаже лише час. Втім, вже зрозуміло, що рівень його вод, як і рівень вод Світового океану — підіймається.

Південний океан. Фото: Sardtravel

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