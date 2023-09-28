Поява нового суперконтиненту на Землі знищить усе живе — вчені розповіли коли

Утворення суперконтиненту на планеті Земля. Фото: stock.adobe.com

Ніщо не триває вічно, і життя на планеті Земля, яке ми знаємо, може бути назавжди знищено. За новим дослідженням вчених, причиною такого трагічного кінця стане утворення суперконтиненту.

Як повідомляє The Guardian, відповідна наукова стаття опублікована в журналі Nature Geoscience. Автори праці заявляють, що це є перша спроба змоделювати, наскільки екстремальним може стати клімат внаслідок цієї геологічної перебудови.

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Що таке суперконтинент?

Суперконтинент, або як ще його називають надматерик, — континент, що містить всю або майже всю континентальну кору планети.

До найбільш відомих суперконтинентів минулого належать:

Ваальбара (3,6-2,8 млрд рр. тому);

Кенорленд (2,7-2,1 млрд рр.);

Колумбія (1,8-1,2 млрд рр.);

Родінія (0,9-0,75 млрд рр.);

Пангея (335-150 млн рр. тому).

Вчені не виключають, що з плином часу наші континенти можуть знову "злитися" воєдино, утворивши новий суперконтинент. До речі, йому вже дали назву Пангея Ультіма (Pangea Ultima).

Утворення нового суперконтиненту — наслідки

Сучасній людині не варто турбуватися стосовно такої події, адже, за підрахунками дослідників, це трапиться не раніше ніж через 250 млн років.

Очікується, що суперконтинент Пангея Ультіма набуде форми, коли всі поточні континенти зіллються разом у далекому майбутньому.

Щоб зрозуміти, як таке можливо та до яких наслідків може призвести злиття континентів, науковці використали кліматичну модель Метеорологічного бюро Великої Британії та суперкомп’ютер Брістольського університету.

Очікується, що в епоху Пангеї Ультими екстремальні температури будуть різкими, з більшою вологістю, ніж зараз, уздовж узбережжя та надзвичайно посушливими умовами у величезних внутрішніх пустелях.

У новому світі температура підійметься на 15 градусів Цельсія вище за доіндустріальний рівень, а на суші цей стрибок може становити 30 градусів Цельсія. В результаті світ порине в екстремальну спеку, яку переживав 250 мільйонів років тому в пермсько-тріасовий період. Тоді вимерло 90% видів живих істот Землі.

Вчені зазначають, що здатність ссавців, у тому числі й людини, адаптуватися до підвищення температури може бути надто повільною. Тому масове вимирання було б викликано насамперед тепловим стресом у результаті більшої вулканічної активності, яка викинула б в атмосферу вдвічі більше вуглекислого газу, ніж нинішні рівні. Крім того, Сонце випромінювало б більше радіації, ніж сьогодні й в тропіках почали б з'являтися пустелі.

Крім прямого впливу спеки виникнуть серйозні проблеми з постачанням їжі через зникнення рослинності. У документі зазначається, що більшість рослин відчувають стрес при температурі вище 40 градусів Цельсія і повністю руйнуються, якщо піддаватися дії 60 градусів Цельсія протягом тривалого часу.

Провідний автор статті Олександр Фарнсворт з Брістольського університету сказав, що перспектива ще одного вимирання, яке включає людей, є нагадуванням про швидкоплинність.

Він підкреслив, що людству дуже пощастило з тим, що воно зараз має. Й необхідно дбати про наш клімат, не допускаючи підвищення температури.

"Ми — вид, що домінує, але Земля та її клімат вирішують, як довго це триватиме. Що буде потім, можна тільки здогадуватися. Домінуючий вид може бути чимось абсолютно новим", — припустив Фарнсворт.

Суперконтинет Пангея Ультіма. Фото: google.com

Яка мета цього дослідження

Симуляція надала тектонічні ключі до минулих подій вимирання та дані, які могли б бути корисними астрономам, які шукають інші придатні для життя планети.

Досі, коли астрономи сканували нашу галактику на предмет планет, які могли б стати альтернативним домом для людей, вони в основному враховували відстань від найближчого сонця та наявність води.

Нове дослідження показує, що тектоніка також є важливим фактором у визначенні клімату планети.

"Якби NASA могло відправити космічний човник лише до однієї планети, я б вибрав ту, на якій не було б суперконтиненту. Краще мати кілька континентів, розкиданих навколо, як зараз на Землі", — підсумував Фарнсворт.

Нагадаємо, ми писали про те, що вченим вдалося розкрити загадкове походження восьмого континенту Землі.

Також ми розповідали, що вчені офіційно визнали існування п'ятого океану на планеті Земля.