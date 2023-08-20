Вчені дізналися, чому Африка повільно розколюється навпіл

Східноафриканська рифтова система (EARS). Фото: Shutterstock

Відомо, що Африка повільно розколюється навпіл. На сході континент порізаний одним із найбільших розломів у світі. Вчені дізналися, чому це відбувається.

Про це повідомляє IFLScience.

Читайте також:

Розлом в Африці

Вчені з Технічного коледжу науки Вірджинії використовували GPS-карти та комп'ютерне моделювання, щоб дізнатися якнайбільше інформації про природу цього розлому. Йдеться про Східноафриканську рифтову систему. Вона є активною континентальною рифтовою зоною, що тягнеться вниз із півночі на південь через Ефіопію, Кенію, Уганду, Демократичну Республіку Конго, Танзанію, Мозамбік, Малаві, Руанду, Замбію і Руанду.

EARS фактично є тріщиною в Африканській плиті, яка може розділити континент на дві плити — меншу Сомалійську та більшу Нубійську. За словами вчених, розлом розширюється надзвичайно повільно — близько декількох міліметрів на рік. Для повного розколу знадобляться мільйони років.

Однак EARS привертає увагу дослідників, адже вона сейсмічно активна та здатна впливати на довкілля. У місцях, де літосфера розтягнута особливо тонко, можуть утворюватися гігантські тріщини в землі та часто спричиняються землетруси.

Карта Східної Африки, що показує деякі з історично активних вулканів, а також дві частини Африканської плити. Фото: pandemia

Доцент кафедри наук про Землю Технологічного коледжу науки Вірджинії Сари Стемпс розповіла, що коли ми стоїмо на Землі, нам може здатися, що вона надзвичайно тверда, однак насправді в різних часових масштабах земна літосфера поводиться по-різному.

Наразі існує лише дві теорії про те, як рухається EARS. У першій йдеться про літосферні сили плавучості, а друга пов'язана з набагато глибшими силами.

Під час нового дослідження науковцям вдалося скласти карту руху поверхні з точністю до міліметра. Вони дійшли висновку, що EARS керується як поверхневими літосферними силами, так і глибшими мантійними силами. Обидві ці сили діють абсолютно по-різному.

"Сили плавучості літосфери сприяють поширенню рифту зі сходу на захід, перпендикулярно напрямку розлому. Однак сили також діють на тріщину в паралельному напрямку — з півночі на південь — завдяки Африканському суперплюму, структурі глибоко під південно-західною Африкою, яка приносить потік мантійного матеріалу з межі ядра та мантії. Вона тече в північно-східному напрямку через континент, стаючи більш мілкою, коли простягається на північ", — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, нещодавно в липні астрофотограф зафіксував захопливі кадри активності на поверхні Сонця. Через спеціальний об'єктив йому вдалося дослідити весь сонячний диск і помітити низку особливостей, пов'язаних із рухом протуберанців та сонячних спалахів.