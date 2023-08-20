Вчені дізналися, чому Африка повільно розколюється навпіл
Відомо, що Африка повільно розколюється навпіл. На сході континент порізаний одним із найбільших розломів у світі. Вчені дізналися, чому це відбувається.
Про це повідомляє IFLScience.
Розлом в Африці
Вчені з Технічного коледжу науки Вірджинії використовували GPS-карти та комп'ютерне моделювання, щоб дізнатися якнайбільше інформації про природу цього розлому. Йдеться про Східноафриканську рифтову систему. Вона є активною континентальною рифтовою зоною, що тягнеться вниз із півночі на південь через Ефіопію, Кенію, Уганду, Демократичну Республіку Конго, Танзанію, Мозамбік, Малаві, Руанду, Замбію і Руанду.
EARS фактично є тріщиною в Африканській плиті, яка може розділити континент на дві плити — меншу Сомалійську та більшу Нубійську. За словами вчених, розлом розширюється надзвичайно повільно — близько декількох міліметрів на рік. Для повного розколу знадобляться мільйони років.
Однак EARS привертає увагу дослідників, адже вона сейсмічно активна та здатна впливати на довкілля. У місцях, де літосфера розтягнута особливо тонко, можуть утворюватися гігантські тріщини в землі та часто спричиняються землетруси.
Доцент кафедри наук про Землю Технологічного коледжу науки Вірджинії Сари Стемпс розповіла, що коли ми стоїмо на Землі, нам може здатися, що вона надзвичайно тверда, однак насправді в різних часових масштабах земна літосфера поводиться по-різному.
Наразі існує лише дві теорії про те, як рухається EARS. У першій йдеться про літосферні сили плавучості, а друга пов'язана з набагато глибшими силами.
Під час нового дослідження науковцям вдалося скласти карту руху поверхні з точністю до міліметра. Вони дійшли висновку, що EARS керується як поверхневими літосферними силами, так і глибшими мантійними силами. Обидві ці сили діють абсолютно по-різному.
"Сили плавучості літосфери сприяють поширенню рифту зі сходу на захід, перпендикулярно напрямку розлому. Однак сили також діють на тріщину в паралельному напрямку — з півночі на південь — завдяки Африканському суперплюму, структурі глибоко під південно-західною Африкою, яка приносить потік мантійного матеріалу з межі ядра та мантії. Вона тече в північно-східному напрямку через континент, стаючи більш мілкою, коли простягається на північ", — йдеться у дослідженні.
Нагадаємо, нещодавно в липні астрофотограф зафіксував захопливі кадри активності на поверхні Сонця. Через спеціальний об'єктив йому вдалося дослідити весь сонячний диск і помітити низку особливостей, пов'язаних із рухом протуберанців та сонячних спалахів.