Ученые узнали, почему Африка медленно раскалывается пополам

Восточноафриканская рифтовая система (EARS). Фото: Shutterstock

Известно, что Африка медленно раскалывается пополам. На востоке континент изрезан одним из самых больших разломов в мире. Ученые узнали, почему это происходит.

Об этом сообщает IFLScience.

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Разлом в Африке

Ученые из Технического колледжа Вирджинии использовали GPS-карты и компьютерное моделирование, чтобы узнать как можно больше информации о природе этого разлома. Речь идет о Восточноафриканской рифтовой системе. Она является активной континентальной рифтовой зоной, которая тянется вниз с севера на юг через Эфиопию, Кению, Уганду, Демократическую Республику Конго, Танзанию, Мозамбик, Малави, Руанду, Замбию и Руанду.

EARS фактически является трещиной в Африканской плите, которая может разделить континент на две плиты — меньшую Сомалийскую и большую Нубийскую. По словам ученых, разлом расширяется чрезвычайно медленно — около нескольких миллиметров в год. Для полного раскола понадобятся миллионы лет.

Однако EARS привлекает внимание исследователей, ведь она сейсмически активна и способна влиять на окружающую среду. В местах, где литосфера растянута особенно тонко, могут образовываться гигантские трещины в земле и часто вызываются землетрясения.

Карта Восточной Африки, которая показывает некоторые из исторически активных вулканов, а также две части Африканской плиты. Фото: pandemia

Доцент кафедры наук о Земле Технологического колледжа науки Вирджинии Сары Стемпс рассказала, что когда мы стоим на Земле, нам может показаться, что она чрезвычайно твердая, однако на самом деле в разных временных масштабах земная литосфера ведет себя по-разному.

В настоящее время существует только две теории о том, как движется EARS. В первой речь идет о литосферных силах плавучести, а вторая связана с гораздо более глубокими силами.

В ходе нового исследования ученым удалось составить карту движения поверхности с точностью до миллиметра. Они пришли к выводу, что EARS управляется как поверхностными литосферными силами, так и более глубокими мантийными силами. Обе эти силы действуют совершенно по-разному.

"Силы плавучести литосферы способствуют распространению рифта с востока на запад, перпендикулярно направлению разлома. Однако силы также действуют на трещину в параллельном направлении — с севера на юг — благодаря Африканскому суперплюму, структуре глубоко под юго-западной Африкой, которая приносит поток мантийного материала с границы ядра и мантии. Она течет в северо-восточном направлении через континент, становясь более мелкой, когда протягивается на север", — говорится в исследовании.

Напомним, недавно в июле астрофотограф зафиксировал захватывающие кадры активности на Солнце. Через специальный объектив ему удалось изучить весь солнечный диск и заметить ряд особенностей, связанных с движением протуберанцев и солнечных вспышек.