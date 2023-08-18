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Вчені винайшли скло в десятки разів міцніше, ніж звичайне

18 серпня 2023 01:37
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Інна Буряк
редактор
Вчені винайшли скло в десятки разів міцніше, ніж звичайне
Зразок нового типу скла LionGlass. Фото: Adrienne Berard/Penn State
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені з Пенсільванського університету винайшли скло LionGlass, яке витримує в 10 разів більше навантаження, ніж звичайне скло, і виготовляється з меншими викидами вуглекислого газу. Таким чином майбутнє скління може бути легшим, міцнішим та дешевшим.

Про це повідомляє SCITECHDAILY.

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Як вченим вдалося виготовити міцніше скло

Традиційно скло виготовляють із плавлення суміші кварцового піску, кальцинованої соди та вапняку при високих температурах до 1500°C. Цей процес споживає багато енергії, супроводжується викидами вуглекислого газу (CO2) і зношенням обладнання.

Вчені змінили склад, замінивши карбонати на оксид алюмінію та оксиди заліза. Це знизило температуру плавлення на 300–400 °C та споживання енергії на 30 %. Відсутність карбонатів також скоротила утворення CO2, зменшивши викиди на 50% і більше.

Яку вагу витримує нове скло

Скло LionGlass показало мінімум у 10 разів більшу міцність порівняно зі стандартним склом в результаті експериментів. За методом Віккерса, стандартне скло розтріскується при 100 г навантаження, тоді як LionGlass витримує 1 кг без ушкоджень. Однак вчені не змогли встановити межу міцності нового скла через відсутність відповідного навантаження.

Це випробування дуже важливе, оскільки для скла мікротріщини можуть спричинити швидке руйнування. Десятикратне підвищення міцності дасть можливість виготовляти тонкіші вироби зі скла, зокрема вікна, що не розіб'ються як звичайні.

Науковці подали патент на винахід LionGlass і активно шукають партнерів для його комерціалізації. Вони також тестують стійкість LionGlass до різних умов та хімічних середовищ, щоб визначити можливості його застосування.

Нагадаємо, що останнім часом вчені та науковці активно шукають альтернативні джерела енергії, здатні зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Їхня нова розробка ґрунтується на процесі фотосинтезу в рослинах.

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