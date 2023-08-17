Китайські вчені заявили про прорив у розробці лазерної зброї, — ЗМІ

Лазерна установка виробництва США. Ілюстративне фото: wikimedia.com

У Китаї заявили про значний прогрес у розробці лазерної зброї. Вчені вдосконалили систему охолодження і, за їхніми словами, тепер лазер зможе стріляти нескінченно.

Про це пише South China Morning Post.

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Як зазначають вчені китайського Національного університету оборонних технологій у місті Чанша, за 60 років людству досі не вдавалося ефективно застосовувати високоенергетичні лазерні системи. Максимальна ефективна дальність раніше розроблених у США озброєнь нібито становила лише кілька кілометрів. Китайські вчені пропонують збільшити ефективність лазерної зброї за рахунок безперервної роботи.

За словами розробників, лазер під час застосування на своєму шляху нагріває газ, який може стати причиною розсіювання чи спотворення променя. Це своєю чергою знижує його ефективність — найменші коливання повітря можуть призвести до відхилення променю. До того ж потік нагрітого газу руйнує і сам лазер.

Однак команда китайських вчених запевняє, що вирішила цю проблему і створила систему продування газу через зброю для видалення відпрацьованого тепла. За словами науковців, нова система охолодження дозволить генерувати лазерні промені нескінченно і без погіршення продуктивності чи перебоїв.

"Це величезний прорив у покращенні продуктивності високоенергетичних лазерних систем. Високоякісні промені можуть створюватися не лише в першу секунду, але й підтримуватися нескінченно", — заявили вчені.

До того ж нова система охолодження мінімізує вібрацію та покращує чистоту відбивання променів. Це може надати значну перевагу у бою. Як пише китайське ЗМІ, пристрій уже використовували в низці лазерних озброєнь, які перебувають на стадії створення.

Китай планує використовувати лазерну зброю для знищення повітряних цілей — дронів, ракет і літаків. І, за словами вчених, нова зброя збиватиме цілі, що рухаються з величезною швидкістю.

Також китайські вчені запевняють, що з появою ефективної лазерної зброї КНР матиме "стретегічну перевагу" у космосі — мовляв, променем зможуть збивати супутники Starlink.

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