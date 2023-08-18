Ученые изобрели стекло в десятки раз крепче обычного

Образец нового типа стекла LionGlass. Фото: Adrienne Berard/Penn State

Ученые из Пенсильванского университета изобрели стекло LionGlass, которое выдерживает в 10 раз большую нагрузку, чем обычное стекло, и производится с меньшими выбросами углекислого газа. Таким образом, будущее остекление может быть легче, прочнее и дешевле.

Об этом сообщает SCITECHDAILY.

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Традиционно стекло производят из плавления смеси кварцевого песка, кальцинированной соды и известняка при высоких температурах до 1500°C. Этот процесс потребляет много энергии, сопровождается выбросами углекислого газа (CO2) и износом оборудования.

Ученые сменили состав, заменив карбонаты на оксид алюминия и оксиды железа. Это снизило температуру плавления на 300–400 °C и потребление энергии на 30%. Отсутствие карбонатов также сократило образование CO2, снизив выбросы на 50% и более.

Какой вес выдерживает новое стекло

Стекло LionGlass показало минимум в 10 раз большую прочность по сравнению со стандартным стеклом в результате экспериментов. По методу Виккерса стандартное стекло растрескивается при 100 г нагрузки, тогда как LionGlass выдерживает 1 кг без повреждений. Однако ученые не смогли установить предел прочности нового стекла из-за отсутствия соответствующей нагрузки.

Это испытание очень важно, поскольку для стекла микротрещины могут вызвать быстрое разрушение. Десятикратное повышение прочности позволит производить более тонкие изделия из стекла, в частности окна, которые не разобьются как обычные.

Ученые предоставили патент на изобретение LionGlass и активно ищут партнеров для его коммерциализации. Они также тестируют устойчивость LionGlass к разным условиям и химическим средам, чтобы определить возможности его применения.

Напомним, что в последнее время активно ищут альтернативные источники энергии, способные снизить негативное влияние на окружающую среду. Их новая разработка основывается на процессе фотосинтеза в растениях.