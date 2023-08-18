Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Ученые изобрели стекло в десятки раз крепче обычного arrow

Ученые изобрели стекло в десятки раз крепче обычного

18 августа 2023 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые изобрели стекло в десятки раз крепче обычного
Образец нового типа стекла LionGlass. Фото: Adrienne Berard/Penn State
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые из Пенсильванского университета изобрели стекло LionGlass, которое выдерживает в 10 раз большую нагрузку, чем обычное стекло, и производится с меньшими выбросами углекислого газа. Таким образом, будущее остекление может быть легче, прочнее и дешевле.

Об этом сообщает SCITECHDAILY.

Читайте также:

Как ученым удалось изготовить более крепкое стекло

Традиционно стекло производят из плавления смеси кварцевого песка, кальцинированной соды и известняка при высоких температурах до 1500°C. Этот процесс потребляет много энергии, сопровождается выбросами углекислого газа (CO2) и износом оборудования.

Ученые сменили состав, заменив карбонаты на оксид алюминия и оксиды железа. Это снизило температуру плавления на 300–400 °C и потребление энергии на 30%. Отсутствие карбонатов также сократило образование CO2, снизив выбросы на 50% и более.

Какой вес выдерживает новое стекло

Стекло LionGlass показало минимум в 10 раз большую прочность по сравнению со стандартным стеклом в результате экспериментов. По методу Виккерса стандартное стекло растрескивается при 100 г нагрузки, тогда как LionGlass выдерживает 1 кг без повреждений. Однако ученые не смогли установить предел прочности нового стекла из-за отсутствия соответствующей нагрузки.

Это испытание очень важно, поскольку для стекла микротрещины могут вызвать быстрое разрушение. Десятикратное повышение прочности позволит производить более тонкие изделия из стекла, в частности окна, которые не разобьются как обычные.

Ученые предоставили патент на изобретение LionGlass и активно ищут партнеров для его коммерциализации. Они также тестируют устойчивость LionGlass к разным условиям и химическим средам, чтобы определить возможности его применения.

Напомним, что в последнее время активно ищут альтернативные источники энергии, способные снизить негативное влияние на окружающую среду. Их новая разработка основывается на процессе фотосинтеза в растениях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 17 августа: увольнение областных военкомов и цены на электричество

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз