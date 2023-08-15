Вчені вигадали новий спосіб отримання енергії сонця: у чому секрет

Сонце світить в небі. Фото: google

Останнім часом вчені та науковці активно шукають альтернативні джерела енергії, здатні зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Їхня нова розробка ґрунтується на процесі фотосинтезу в рослинах.

Про це повідомляє snexplores.org.

Читайте також:

Новий спосіб отримання енергії сонця

Як відомо, з'явилась нова розробка вчених — технологія Сонячне Листя, яка може стати революційним кроком у галузі зеленого палива.

Основна ідея — створення спеціальних пристроїв, що нагадують листя рослин, здатних ефективно перетворювати сонячну енергію на хімічні речовини, які можуть використовуватися як паливо.

"Ця технологія базується на процесі фотосинтезу, який відомий у рослинному світі. Однак, на відміну від звичайних рослин, Сонячне Листя може працювати набагато ефективніше і виробляти синтетичні паливні матеріали", — йдеться у матеріалі.

Вчені, які працюють в цьому напрямку вже змогли досягти певних успіхіву підвищенні ефективності конверсії сонячної енергії в хімічні сполуки, придатні для подальшого використання в промисловості. У новій розробці фотосинтез в Сонячному Листі може відбуватися навіть за низького освітлення і в умовах, коли звичайні сонячні панелі не можуть ефективно функціонувати.

Попри це Сонячне Листя ще перебуває на етапі тестування та випробувань.

Нагадаємо, нещодавні вчені зробили неочікуване відкриття, яке змінить наше уявлення про ґрунт.

Також вчені розповіли, як спілкування з собаками впливає на здоров'я