Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Техно arrow Вчені вигадали новий спосіб отримання енергії сонця: у чому секрет arrow

Вчені вигадали новий спосіб отримання енергії сонця: у чому секрет

15 серпня 2023 16:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вчені вигадали новий спосіб отримання енергії сонця: у чому секрет
Сонце світить в небі. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом вчені та науковці активно шукають альтернативні джерела енергії, здатні зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Їхня нова розробка ґрунтується на процесі фотосинтезу в рослинах.

Про це повідомляє snexplores.org

Читайте також:

Новий спосіб отримання енергії сонця

Як відомо, з'явилась нова розробка вчених — технологія Сонячне Листя, яка може стати революційним кроком у галузі зеленого палива.

Основна ідея — створення спеціальних пристроїв, що нагадують листя рослин, здатних ефективно перетворювати сонячну енергію на хімічні речовини, які можуть використовуватися як паливо. 

"Ця технологія базується на процесі фотосинтезу, який відомий у рослинному світі. Однак, на відміну від звичайних рослин, Сонячне Листя може працювати набагато ефективніше і виробляти синтетичні паливні матеріали", — йдеться у матеріалі. 

Вчені, які працюють в цьому напрямку вже змогли досягти певних успіхіву підвищенні ефективності конверсії сонячної енергії в хімічні сполуки, придатні для подальшого використання в промисловості. У новій розробці фотосинтез в Сонячному Листі може відбуватися навіть за низького освітлення і в умовах, коли звичайні сонячні панелі не можуть ефективно функціонувати.

Попри це Сонячне Листя ще перебуває на етапі тестування та випробувань.

Нагадаємо, нещодавні вчені зробили неочікуване відкриття, яке змінить наше уявлення про ґрунт. 

Також вчені розповіли, як спілкування з собаками впливає на здоров'я

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз