Науковці запропонували їсти медуз, щоб зберегти довкілля

Медуза-корнерот. Фото: Depositphotos.com

Учені стверджують, що вживання медузи на обід чи вечерю може допомогти зберегти навколишнє середовище. Науковці пояснили, як така незвична "страва" може допомогти довкіллю.

Про це пише BBC News Україна.

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Біологи зазначають, що що коли медуза лежить на березі під сонцем, то клітини, якою вона жалить, деактивуються. Стають солоними і хрусткими на смак.

Однак науковці застерігають, що вживати медуз прямо з моря не можна, адже сирі медузи містять патогенні бактерії, які можуть спричинити харчове отруєння. Однак на березі будь-які бактерії мають бути знищені УФ-випромінюванням сонця.

Медузи можуть завдати шкоди навколишньому середовищу

Останнім часом зʼявляється все більше і більше повідомлень про так зване "цвітіння медуз". Це сезонне явище, коли кількість медуз суттєво збільшується. Це може порушити рівновагу океанських екосистем і зменшити рибні запаси.

"Цвітіння" медуз стає поширеним явищем в певних регіонах і може мати негативні наслідки як для водойм, так і для людей. Медузи розмножуються швидко, деякі види можуть жити вічно.

"Turritopsis nutricula може уникати смерті, перетворюючись на менш зрілу версію себе (відому як поліп) після поранення - процес, аналогічний тому, як метелик перетворюється знов на гусеницю. Потім поліп може створювати ідентичні копії самого себе, тож теоретично медуза може жити нескінченно довго", — кажуть науковці.

На вечерю — страва з медузи

У матеріалі зазначають, що море забезпечує значну частину білка, який споживає людство. Деякі вчені пропонують просто "розширити кулінарні горизонти".

"Медуз уже їдять по всій Азії, але у західних ресторанах це досі рідкість. У Китаї медуз їдять уже понад 1000 років, а салат із медуз є популярним делікатесом. У них не тільки багато білка, але також є й жирні кислоти. На заході деякі ресторани теж починають пропонувати своїм відвідувачам спробувати невідоме", — кажуть біологи.

Однак медуза є досить неефективним джерелом білка, адже складається на 95% з води, а решта 5% містять необхідні поживні речовини. Окрім того, деякі компанії вже використовують медузу як замінник коров’ячого та свинячого колагену, який часто використовують у лікуванні, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сліди генетичного матеріалу, які люди постійно залишають, куди б вони не йшли, незабаром можуть бути використані для відстеження окремих людей або навіть цілих етнічних груп, заявили вчені, попереджаючи про "етичну трясовину", що насувається.

А також вчені визначили, що галактика Чумацький шлях має іншу форму, ніж гадалося. Як відомо, галактика Чумацький Шлях має форму спіралі. Однак нещодавно науковці зробили відкриття, яке показує, що нинішні знання про форму нашої галактики є помилковими.