Ученые предложили есть медуз, чтобы сохранить окружающую среду

Медуза-корнерот. Фото: Depositphotos.

Ученые утверждают, что употребление медузы на обед или ужин может помочь сохранить окружающую среду. Ученые объяснили, как такое необычное "блюдо" может помочь окружающей среде.

Об этом пишет BBC News Украина.

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Биологи отмечают, что когда медуза лежит на берегу под солнцем, то клетки, которой она жалит, деактивируются. Они становятся солеными и хрустящими на вкус.

Однако ученые предостерегают, что употреблять медуз прямо с моря нельзя, ведь сырые медузы содержат патогенные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Однако на берегу любые бактерии должны быть уничтожены УФ излучением солнца.

Медузы могут нанести вред окружающей среде

В последнее время появляется все больше и больше сообщений о так называемом цветении медуз. Это сезонное явление, когда количество медуз существенно увеличивается. Это может нарушить равновесие океанских экосистем и снизить рыбные запасы.

Цветение медуз становится распространенным явлением в определенных регионах и может иметь негативные последствия как для водоемов, так и для людей. Медузы плодятся стремительно, некие виды могут жить вечно.

"Turritopsis nutricula может избегать смерти, превращаясь в менее зрелую версию себя (известную как полип) после ранения - процесс, аналогичный тому, как бабочка превращается вновь в гусеницу. Затем полип может создавать идентичные копии самого себя, так что теоретически медуза может жить бесконечно долго", — говорят ученые.

На ужин – блюдо из медузы

В материале отмечают, что море обеспечивает значительную часть потребляющего человечество белка. Некоторые учёные предлагают просто "расширить кулинарные горизонты".

"Медуз уже едят по всей Азии, но в западных ресторанах это до сих пор редкость. В Китае медуз едят уже более 1000 лет, а салат из медуз является популярным деликатесом. В них не только много белка, но также есть жирные кислоты. На мероприятии некоторые рестораны тоже начинают предлагать своим посетителям попробовать неизвестное", — говорят биологи.

Однако медуза является достаточно неэффективным источником белка, ведь состоит на 95% воды, а остальные 5% содержат необходимые питательные вещества. Кроме того, некоторые компании уже используют медузу в качестве заменителя коровьего и свиного коллагена, часто используемого в лечении, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что следы генетического материала, которые люди постоянно оставляют, куда бы они ни шли, вскоре могут быть использованы для отслеживания отдельных людей или даже целых этнических групп, заявили ученые, предупреждая о надвигающейся "этической трясине".

А также ученые определили, что галактика Млечный путь имеет другую форму, чем предполагалось. Как известно, галактика Млечный Путь имеет форму спирали. Однако недавно ученые сделали открытие, показывающее, что нынешние знания о форме нашей галактики ошибочны.