Вчені зробили неочікуване відкриття, яке змінить наше уявлення про ґрунт

Колембула, яка може жити в ґрунті. Ілюстративне фото: wkimedia.com

Вчені продовжують спроби збагатити знання про довколишній світ. Так, автори дослідження із Швейцарського федерального інституту лісових, снігових і ландшафтних досліджень (WSL) зробили відкриття, яке може допомогти в ухваленні рішень щодо захисту ґрунтів.

Про це пише DW.

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Раніше вважалося, що 25 відсотків усіх відомих на Землі видів організмів живе у ґрунтах. Однак швейцарські вчені встановили, що це показник сягає 59 відсотків.

Так, за оцінками вчених, лише 3,8 відсотка всіх відомих видів ссавців живуть у ґрунті. Для грибів цей показник становить 90 відсотків, для рослин та їхнього коріння — 86 відсотків, а для молюсків, таких як равлики, близько 20 відсотків. Водночас оцінити кількість бактерій, мікроорганізмів та вірусів, які живуть у ґрунтах складно.

Так, в залежності від регіону частка бактерій, що живуть у ґрунті, коливається від 25 до 88 відсотків.

"Ґрунти перебувають під величезним тиском через інтенсивність сільського господарства, зміни клімату, зникнення видів. Наше дослідження показує, що різноманітність у ґрунтах є великою і тому їй слід приділяти набагато більше уваги при захисті природи", — розповів керівник групи WSL Марк Ентоні.

Так, вчені ставлять у приклад колембол — примітивних шестиногих істот, які при цьому не є комахами. Ці організми приносять ґрунтам чимало користі. До них відносяться Holacanthella spinosa довжиною до 17 міліметрів, що мешкає в Новій Зеландії.

Колембола Holacanthella spinosa. Фото: wikimedia.com

Також до колембул відносять Dicyrtomina minuta, яка виростає лише до одного-двох міліметрів у довжину, має кулясту форму і блідо-золотистий колір.

Колембола Dicyrtomina minuta. Фото: wikimedia.com

Однак незважаючи на незначні розміри, саме ці істоти сприяють утворенню гумусу в ґрунті.

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