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Ученые сделали неожиданное открытие, которое изменит наше представление о почве

9 августа 2023 10:10
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Ученые сделали неожиданное открытие, которое изменит наше представление о почве
Колембула, которая может жить в почве. Иллюстративное фото: wkimedia.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Ученые продолжают попытки обогатить знания об окружающем мире. Так, авторы исследования из Швейцарского федерального института лесных, снежных и ландшафтных исследований (WSL) совершили открытие, которое может помочь в принятии решений по защите почв.

Об этом пишет DW.

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Ранее считалось, что 25 процентов всех известных на Земле видов организмов обитает в почве. Однако швейцарские ученые установили, что этот показатель достигает 59 процентов.

Так, по оценкам ученых, всего 3,8 процента всех известных видов млекопитающих живут в почве. Для грибов этот показатель составляет 90 процентов, для растений и их корней – 86 процентов, а для моллюсков, таких как улитки, около 20 процентов. В то же время, оценить количество бактерий, микроорганизмов и вирусов, которые живут в почвах сложно.

Так, в зависимости от региона доля бактерий, обитающих в почве, колеблется от 25 до 88 процентов.

"Почвы находятся под огромным давлением из-за интенсивности сельского хозяйства, изменений климата, исчезновения видов и т.д. Наше исследование показывает, что разнообразие в почвах большое и поэтому ему следует уделять гораздо больше внимания при защите природы", — рассказал руководитель группы WSL Марк Энтони.

Так, ученые ставят в пример колембол – примитивных шестиногих существ, которые при этом не являются насекомыми. Эти организмы приносят почве немало пользы. К ним относятся Holacanthella spinosa длиной до 17 миллиметров, обитающая в Новой Зеландии.

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Колембола Holacanthella spinosa. Фото: wikimedia.com

Также к колембулам относят Dicyrtomina minuta, произрастающая лишь до одного-двух миллиметров в длину, имеет шаровидную форму и бледно-золотистый цвет.

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Колембола Dicyrtomina minuta. Фото: wikimedia.com

Однако, несмотря на незначительные размеры, именно эти существа способствуют образованию гумуса в почве.

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