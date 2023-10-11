Земля пласка? Чому деякі люди у це дійсно вірять

Зображення пласкої Землі у космосі. Фото: Getty Images

Те, що наша планета Земля — це сплюснута з полюсів сфера, що обертається навколо Сонця — науково доведений факт. У геодезії та космонавтиці зазвичай для опису фігури Землі вибирають еліпсоїд обертання або геоїд. Та попри це мільйони людей продовжують вірити у те, що насправді планета пласка.

Чому так відбувається, пояснили спеціалісти з Мельбурнського університету.

Читайте також:

Як людство дізналося, що Земля кругла?

Як пояснює картографиня Мельбурнського університету Чандра Джаясурія, колись було логічно вірити, що Земля пласка.

Кораблі відпливали до горизонту і часто ніколи не поверталися, а ті люди, які залишилися, насправді не мали доступу до інформації за межами своїх громад.

"Їхній погляд був егоцентричним і геоцентричним. Вони жили в селі, яке було центром їхнього існування", — каже Джаясурія.

З усім тим грецькі філософи встановили, що Земля кругла ще в III ст. до н. е., але лише в XV столітті це стало загальновизнаним.

Перші наукові оцінки окружності Землі були зроблені грецьким математиком і географом Ератосфеном 240 року до н. е. У цьому йому допомогло Сонце.

У своїй праці вчений писав, що 21 червня того ж року в місті Сієне (поблизу сучасного Асуана) відблиск сонця можна було побачити в глибокій криниці, тобто воно було прямо над головою. Коли в Олександрії, приблизно за 800 кілометрів і майже прямо на північ від Сієни, опівдні того ж дня кут сонця становив приблизно сім градусів — або одну 50-у частину кола.

Якби Земля насправді була плоскою, кут був би ідентичним в обох місцях.

"З цього він зробив висновок, що окружність Землі повинна в 50 разів перевищувати відстань між Сієною та Александрією. Це дало йому цифру, яка була дуже близькою до фактичної окружності, яку ми знаємо зараз", — говорить пані Джаясурія.

Який вигляд має планета Земля у космосі. Ілюстрація: iStock.com

Вже 150 року н. е. трактат Птолемея "Географія" виклав революційну систему призначення координат, виражених у градусах широти та довготи, для місць по всьому світу. Математик і астроном присвоїв ці координати більш ніж 8000 місцям у всьому відомому світі.

Концепція Птолемея про "глобальні картографічні координати", яка використовується донині, ґрунтувалася на теорії про те, що Земля була і є дійсно круглою.

Окрім спостережень за сонцем та його тінями, пані Джаясурія каже, що багато вчених протягом історії продовжували збирати спостереження та докази того, що Земля є сферичною, зокрема:

що ми бачимо верхівку корабельної щогли, яка заходить у порт, а не весь корабель;

що всі інші планети та небесні тіла є сферами;

що під час місячного затемнення тінь Землі на Місяці викривлена.

Недовіра до експертів. Чому люди досі вірять у теорію пласкої Землі?

На сьогодні мільйони людей у всьому світі продовжують вірити, що планета має пласку форму. І у експертів є пояснення цьому явищу.

1. Теорія змови

Як пише психолог Ян-Віллем ван Проойєн, люди звертаються до теорій змови в моменти нестабільності.

"Теорії змови є природною реакцією на соціальні ситуації, які викликають страх і невпевненість. Зокрема, чим сильніше люди відчувають такі негативні емоції, тим більша ймовірність того, що вони покладуть провину за тривожні події на різні групи. До прикладу, на владу", — пояснює спеціаліст.

Таким чином, питання більше не про форму Землі, а про те, чому люди вірять у теорію змови. А причина полягає у відсутності довіри.

Багато хто не довіряє соціуму, особливо його елітарній частині: політикам, дослідникам, космонавтам тощо. Такі люди ніколи не погодяться з офіційним трактуванням подій і набагато охочіше повірять фантастичним припущенням.

Як кажуть фахівці, при зіткненні з людиною, яка не вірить у те, що Земля кругла, не варто вступати з нею у суперечку. Найкраще допомогти їй почати довіряти людям.

Зображення пласкої Землі у космосі. Фото: Getty Images

2. Соцмережі

За словами викладачки Школи культури та комунікації Дженніфер Беккет, яка має докторський ступінь, досить велику роль у цьому питанні відіграють соцмережі й загальне зрушення у бік популізму та недовіри до поглядів експертів і основних ЗМІ.

Спільнота людей, яка вірить у плоску Землею використовує різноманітні соціальні медіа-платформи різними способами, які перетинаються, щоб створити своєрідну екосистему навколо своїх вірувань.

"Youtube стає контент-центром, Facebook стає адміністративним універсальним центром для Youtube, а Twitter постійно виштовхує повідомлення", — каже вона.

У такому середовищі "колись маргінальним поглядам стає справді легко отримати популярність. Навколо вас купа людей, які постійно підтверджують вашу віру".

Беккет зазначає, рух, що розвивається, свідчить про те, що так звані "інфлюенсери" соціальних медіа тепер можуть мати більше впливу, ніж експерт у цій галузі.

"Часто це тому, що вони, як правило, кращі оповідачі. І тут є елемент автентичності – люди наївно думають: "О, вони реальні люди, отже, це має бути правдою"", — пояснює спеціалістка.

Раніше ми писали, що вчені показали, який вигляд матиме Антарктида, якщо розтане весь лід.

Нагадаємо, ми повідомляли, що науковцям вдалося розкрити загадкове походження восьмого континенту Землі.

Також ми розповідали, про те, що утворення нового суперконтиненту може знищити все живе на планеті — дослідники підрахували, коли це станеться.