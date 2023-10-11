Земля плоская? Почему некоторые люди в это действительно верят

Изображение плоской Земли в космосе. Фото: Getty Images

То, что наша планета Земля — это сплюснутая с полюсов вращающаяся вокруг Солнца сфера — научно доказанный факт. В геодезии и космонавтике обычно для описания фигуры Земли выбирают эллипсоид вращения или геоид. Но несмотря на это, миллионы людей продолжают верить в то, что на самом деле планета плоская.

Почему так происходит, объяснили специалисты из Мельбурнского университета.

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Как объясняет картографиня Мельбурнского университета Чандра Джаясурия, когда-то было логично верить, что Земля плоская.

Корабли отплывали к горизонту и часто никогда не возвращались, а оставшиеся люди на самом деле не имели доступа к информации за пределами своих общин.

"Их взгляд был эгоцентричным и геоцентрическим. Они жили в деревне, которая была центром их существования", — говорит Джаясурия.

Тем не менее греческие философы установили, что Земля круглая еще в III в. до н. э., но только в XV веке это стало общепризнанным.

Первые научные оценки окружности Земли были сделаны греческим математиком и географом Эратосфеном в 240 г. до н. э. В этом ему помогло Солнце.

В своем труде ученый писал, что 21 июня того же года в городе Сиене (близ современного Асуана) отблеск солнца можно было увидеть в глубоком колодце, то есть оно было прямо над головой. Когда в Александрии, примерно в 800 километрах и почти прямо на севере от Сиены, в полдень того же дня угол солнца составлял примерно семь градусов — или одну 50-ю часть круга.

Если бы Земля действительно была плоской, угол был бы идентичен в обоих местах.

"Из этого он заключил, что окружность Земли должна в 50 раз превышать расстояние между Сиеной и Александрией. Это дало ему цифру, которая была очень близка к фактической окружности, которую мы знаем сейчас", — рассказывает Джаясурия.

Как выглядит Земля в космосе. Иллюстрация: iStock.com

Уже в 150 году н. е. трактат Птолемея "География" изложил революционную систему назначения координат, выраженных в градусах широты и долготы, для мест по всему миру. Математик и астроном присвоил эти координаты более 8 000 местам во всем известном мире.

Концепция Птолемея о "глобальных картографических координатах", которая используется по сей день, основывалась на теории, что Земля была и действительно есть круглой.

Кроме наблюдений за солнцем и его тенями, госпожа Джаясурия говорит, что многие ученые на протяжении истории продолжали собирать наблюдения и доказательства того, что Земля сферическая, в частности:

что мы видим верхушку корабельной мачты, входящей в порт, а не весь корабль;

что все остальные планеты и небесные тела являются сферами;

что во время лунного затмения тень Земли на Луне искривлена.

Недоверие к экспертам. Почему люди до сих пор верят в теорию плоской Земли?

Сегодня миллионы людей во всем мире продолжают верить, что планета имеет плоскую форму. И у экспертов есть объяснение этому явлению.

1. Теория заговора

Как пишет психолог Ян-Виллем ван Проойен, люди обращаются к теориям заговора в моменты нестабильности.

"Теории заговора являются естественной реакцией на социальные ситуации, вызывающие страх и неуверенность. В частности, чем сильнее люди испытывают такие негативные эмоции, тем больше вероятность того, что они положат вину за тревожные события на разные группы. К примеру, на власть", — объясняет специалист.

Таким образом, вопрос больше не о форме Земли, а о том, почему люди верят в теорию заговора. А причина состоит в отсутствии доверия.

Многие не доверяют социуму, особенно его элитарной части: политикам, исследователям, космонавтам и т.д. Такие люди никогда не согласятся с официальной трактовкой событий и гораздо охотнее поверят фантастическим предположениям.

Как говорят специалисты, при столкновении с человеком, не верящим в то, что Земля круглая, не стоит вступать с ней в спор. Лучше всего помочь ей начать доверять людям.

Изображение плоской Земли в космосе. Фото: Getty Images

2. Соцсети

По словам преподавательницы Школы культуры и коммуникации Дженнифер Беккет, имеющей докторскую степень, достаточно большую роль в этом вопросе играют соцсети и общий сдвиг в сторону популизма и недоверия к взглядам экспертов и основных СМИ.

Сообщество людей, верящих в плоскую Землю, использует различные социальные медиа-платформы разными способами, которые пересекаются, чтобы создать своеобразную экосистему вокруг своих верований.

"Youtube становится контент-центром, Facebook становится универсальным административным центром для Youtube, а Twitter постоянно выталкивает сообщения", — говорит она.

В такой среде "когда маргинальным взглядам становится действительно легко получить популярность. Вокруг вас куча людей, постоянно подтверждающих вашу веру".

Беккет отмечает, развивающееся движение свидетельствует, что так называемые "инфлюэнсеры" социальных медиа теперь могут иметь больше влияния, чем эксперт в этой области.

"Часто это потому, что они, как правило, лучшие рассказчики. И здесь есть элемент подлинности — люди наивно думают: "О, они реальные люди, значит, это должно быть правдой"", — объясняет специалист.

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