Вчені знайшли рослину, яка стане джерелом їжі та кисню при освоєнні Марса

Колонія на Марсі та вирощування рослин для отримання кисню та їжі. Колаж: Новини.LIVE

Людство серйозно планує створити колонію на Марсі. Першу місію з екіпажем NASA планує відправити вже у наступному десятилітті. Проте освоєння Червоної планети ускладнюється низькою гравітацією та тиском, різкими перепадами температури, сильним космічним випромінюванням та пиловими бурями. Всі ці питання дослідники вирішують крок за кроком, а в новому дослідженні вони виявили рослину, здатну витримати мандрівку до Марса та забезпечити астронавтів їжею і киснем.

Про це повідомляється на офіційному сайті Європейської космічної агенції (ЄКА). Зазначається, що вивченням займалася команда науковців з Університету Махідол у Таїланді.

Читайте також:

Що відомо про рослину, яка стане джерелом їжі та кисню для марсіанської колонії

Вольфія безкоренева належить до підродини ряскових і вважається найменшою квітучою рослиною на Землі. Вона поширена у водоймищах країн Південно-Східної Азії, де її вживають у їжу у складі супів та салатів.

Вольфія має вигляд яскраво-зелених кульок діаметром близько 1 мм, що плавають у верхньому шарі води.

Варто підкреслити, що попри свій вигляд, це не водорості, а покритонасінні рослини. Інколи у них навіть з’являються дуже маленькі й примітивні квітки.

Вид квіткових рослин родини кліщинцевих вольфія безкоренева. Фото: istockphoto.com

Як вольфію випробовували на центрифузі

Щоб перевірити, як крихітний земний організм перенесе космічні умови, рослину помістили у коробки з водою, всередині яких були світлодіоди, що імітували сонячне світло. У такому вигляді вона потрапила на чотириважільну центрифугу, розташовану в науковому центрі ESTEC ESA у Нідерландах.

Ця конструкція має діаметр 8 м, і кожна з шести її гондол може вмістити до 80 кг вантажу. За максимального прискорення вона робить 67 обертів за хвилину. Завдяки цьому досягається навантаження у 20 разів більше, ніж за земної сили тяжіння.

Вольфія, яку ще називають водяним борошном, виявилася здатною переносити велетенські навантаження. А тому вчені впевнені, що рослина може дуже допомогти астронавтам у їхніх мандрівках.

"Ми хочемо розширити наші спостереження, щоб отримати уявлення про те, як рослини реагують та адаптуються у всьому діапазоні гравітаційних умов. Ще одна перевага вольфії в тому, що це досить недовговічна рослина, тому весь її життєвий цикл можна вивчити за 5-10 днів", — зазначив керівник проєкту Татпонг Тульянанда.

Після двох тижнів тестів наукова група перетворює вольфію на тверді гранули для подальшого детального хімічного аналізу, щоб отримати уявлення про широкий спектр реакції водяного борошна на гіпергравітацію.

Вольфія безкоренева на пальцях людини. Фото: Christian Fischer

Чому вчених зацікавила саме ця рослина

Головна причина, яка змусила науковців досліджувати вольфію, полягає в тому, що ці крихітні зелені кульки мають гігантську поживну цінність. Так, на одиницю маси вона у них така ж, як у бобів. Таким чином астронавтів можна забезпечити поживною та корисною їжею під час тривалих мандрівок у космосі.

Раніше ми писали, винахідник Ілон Маск назвав точну дату, коли ракета SpaceX Starship буде готова до випробувального польоту на Марс.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки людей потрібно для створення колонії на Марсі.

Також ми повідомляли, у місячному ґрунті знайшли сірку у великій кількості, яка допоможе астронавтам побудувати будинки на Місяці.