Місяцехід виявив речовину, яка допоможе астронавтам освоїти Місяць

Ілюстрація астронавтів програми "Артеміда" на Місяці. Зображення: NASA

В серпні цього року сталося одне з найважливіших досягнень людства — індійський посадковий апарат місії "Чандраян-3" з місяцеходом "Праг'ян" на борту здійснив посадку на Місяць. Приземлення відбулося на відстані 600 км від Південного полюса. Раніше цього не робив жоден космічний апарат. Менш ніж за 2 тижні вчені отримали велику кількість нових цікавих даних про супутник Землі. Зокрема, у місячному ґрунті знайшли у великій кількості сірку. Ця речовина кардинально може змінити майбутні місії з освоєння Місяця.

Яке значення для науки та космічного майбутнього людства має знахідка, розповів дослідник, професор з фізики, мистецтв і наук у Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі Джеффрі Гілліс-Девіс у своїй статті для видання Space.

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Хоча нині на Місяці або навколо нього працюють сім місій, регіон південного полюса раніше не вивчався з поверхні.

Спочатку дані "Праг'яна" були очікувані. Марсохід знайшов у місячному ґрунті залізо, титан, алюміній та кальцій. Проте, поява у великій кількості сірки стала справжньою несподіванкою для дослідників.

Місяцехід "Праг'ян" на поверхні Місяця. Фото: B. Manojkumar

Річ у тім, що на поверхні нашого нічного світила можна виявити два основних типи гірських порід: темна вулканічна порода і більш яскрава гірська порода. Саме в темних вулканічних породах науковці раніше вже знаходили сірку, але у невеликій кількості. В основному вона утворювалась внаслідок вулканічної активності.

Однак початкові некалібровані дані "Праг'яна" вказують на те, що концентрація сірки біля полюсів набагато вища, ніж у темних вулканічних породах, високогірних ґрунтах від екватора та в інших ділянках Місяця.

Поки що дослідження, засновані на даних отриманих місяцеходом, продовжують, а тому точна кількість сірки в місячному ґрунті поки що не визначена.

Та вчені сподіваються, що це відкриття змінить хід історії освоєння супутника Землі.

Поверхня супутника Землі. Скріншот з Youtube

Сірка у місячному ґрунті — чому це важливо

Ці початкові результати дають вченим-планетологам, які вивчають Місяць, нове розуміння того, як він працює як геологічна система.

Вимірювання кількості сірки в ґрунті на Місяці важливе щонайменше з двох причин:

Ці результати вказують на те, що високогірні ґрунти на місячних полюсах можуть мати принципово інший склад порівняно з високогірними ґрунтами в екваторіальних регіонах Місяця. Ці результати припускають, що у полярних регіонах сірки чомусь більше. Зосереджена сірка могла утворитися з надзвичайно тонкої місячної атмосфери.

Ця різниця у складі, ймовірно, пов'язана з різними умовами навколишнього середовища між двома регіонами — полюси одержують менше прямого сонячного світла.

У полярних регіонах Місяця спостерігається дуже низька температура, вона може бути нижчою за мінус 73 градуси Цельсія, і в такому разі сірка з місячної атмосфери може опинитися на поверхні Місяця у вигляді інею.

З іншого боку, сірка могла з'явитися в полярних регіонах завдяки виверженню стародавніх вулканів або ж після падіння метеоритів, які містять багато сірки.

Ілюстрація житла на Місяці, побудованого з місцевих матеріалів за допомогою 3D-принтерів. Фото: Space.com

Як сірка може допомогти освоїти Місяць та створити колонію

Якщо цієї речовини дійсно багато, астронавти зможуть використовувати її для різних потреб, до прикладу:

створення сонячних панелей і батарей;

змішувати добрива на основі сірки;

робити на основі сірки бетон для будівництва.

Важливо, що бетон на основі сірки має кілька переваг порівняно зі звичайним бетоном. Такий бетон твердне і стає міцним протягом кількох годин, і він більш стійкий до ерозії.

Для його виготовлення не потрібна вода, а значить її можна заощадити й використовувати для пиття, виробництва придатного для дихання кисню та виготовлення ракетного палива.

Тож, час, коли людство зможе "переїхати" на Місяць не за горами.

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