На вулканическом острове нашли аномальный камень, которого быть не должно

Берег пляжа на острове с каменной скалой. Фото: wallpaperflare.com

Между Африкой и Мадагаскаром расположен крошечный тропический остров вулканического происхождения Анжуан с геологической тайной, которую ученые не могут разгадать до сих пор. В этой местности повсеместно находят загадочные камни, которых там быть совсем не должно.

Подробнее об этой аномалии рассказало издание IFLScience.

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Что нужно знать об острове Анжуан?

Это райское место образовалось на океанской впадине, когда тектонические плиты отошли друг от друга, а магма начала вырываться наружу и охлаждаться, образуя базальт (магматическая вулканическая горная порода). Собственно именно из него остров и состоит и увидеть другую горную породу здесь никто не ожидал. Однако...

Веками местные жители и ученые, которые приезжают, чтобы своими глазами увидеть аномалию, находят осадочный кварцит.

Остров Анжуан на карте. Фото: google.com

Почему кварцит на вулканическом острове — это аномалия?

Осадочный кварцит — тип песчаника, сделанный из зерен кварцевого песка, собранных в дельтах рек, которые со временем спрессовались и превратились в кварцит.

Базальт острова не содержит кварца, а сам по себе вулканический остров слишком молод, чтобы образовать большую речную дельту. И все же каким-то чудом здесь постоянно находят кварциты в ошеломляющем количестве.

Мелкий кварцит. Фото: google.com

История невозможного камня на острове Анжуан

В 1900 году геологи впервые сообщили о находке, однако данных было слишком мало, чтобы наверняка утверждать, что это кварцит.

Спустя 69 лет на острове близ города Цембехоу исследователи нашли большое образование "песчаника", который позже определили как кварцит. Объяснить его происхождение в этой местности не получилось.

Впоследствии в 2017 году французский геолог Патрик Башелери нашел еще больше кварцита на соседнем хребте. Через несколько лет геохимик из Земной обсерватории Ламонта-Доэрти Колумбийского университета Корнелия Класс сосредоточилась на том, чтобы разгадать эту тайну.

Класс с командой понадобилось всего несколько минут, чтобы обнаружить образцы кварцита вдоль хребта. По словам исследователей, проблема заключалась в том, что подобные находки просто "противоречили тектонике плит", поскольку кварцитовые тела не могут принадлежать вулканическим островам.

Ученые общались с местными жителями, которые рассказали, что десятилетиями находят подобные камни на острове и используют их для заточки ножей. Далее ученые провели исследования и составили карту кварцитов, результаты оказались удивительными: он буквально занимал половину горы.

Камни кварцита. Фото: google.com

Откуда взялся кварцит на вулканическом острове Анжуан?

Ученые до сих пор не нашли окончательного ответа. Появилась одна теория, согласно которой кусок кварцита из континентальной коры оказался в океанском бассейне, а затем поднялся на 4000 м над морским дном магматическим базальтом.

Однако проблема состоит в том, что базальтовые породы острова не содержат следов кварцита. Итак, мы буквально наблюдаем то, чего на этом острове не должно быть.

Ученые надеются, что старение кварцита поможет определить, когда он был отложен и как он стал единственным вулканическим островом в мире, где находится кусок континента — возможно, от распада древнего континента Гондвана.

Напомним, ранее мы писали, что ученым удалось найти крохотное цветочное растение, способное обеспечивать колонии на Марсе пищей и кислородом.

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