В Греції археологи виявили затоплене підземне місто — чи може це бути Атлантидою

Місце розкопок у Греції. Фото: BIld

В Греції археологи виявили затоплене підземне місто, яке датують IV століттям до нашої ери. Встановлено його приналежність до ключових історичних подій Давньої Греції.

Про це повідомляє Bild.

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Під час розкопок біля Афін вдалося виявити залишки затонулого міста IV століття. Встановлено, що знайдені фундаменти будівель належать стародавньому місту Саламин.

Попри те, що відомо про існування ще одного міста з такою самою назвою, воно розташоване на сході Кіпру, і не має нічого спільного зі стародавнім містом поряд з Афінами.

Мармурова скульптура. Джерело: Bild

Відзначимо, що місто Саламин відоме насамперед через Саламинську битву у V столітті до нашої ери, яка стала ключовою подією в греко-перських війнах, коли давньогрецькі міста-держави боролися проти перської династії Ахеменідів.

Фрагменти ваз. Джерело: Bild

Археологи також виявили залишки давньої морської греблі, яка колись боронила Саламин. Крім того, вони знайшли споруду, яка була місцем зустрічей та діловим центром. Під час розкопок дослідники змогли дістати з дна бронзові монети, які добре збереглися, фрагменти мармуру, вази та керамічні вироби різних епох давньогрецької цивілізації.

Нагадаємо, що раніше в Єрусалимі ізраїльські науковці знайшли місце, де Ісус Христос вилікував сліпого. Натомість моторошна знахідка трапилася археологам в Польщі: вони виявили поховання двох осіб, які могли бути реальними вампірами.