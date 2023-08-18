Боялися що вилізе з могили: археологи виявили незвичайне поховання 15-річної дівчини

Скелет, який належить 15-річній дівчинці. Фото: Музей Лондонської археології

Британські вчені поділилися висновками щодо ранньосередньовічного поховання у графстві Кембриджшир на сході Англії. Могила належала 15-річній дівчинці і цікава незвичним положенням тіла загиблої.

Про це повідомляє Музей Лондонської археології, пише CNN.

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Останки 15-річної дівчинки знайшли в ямі в поселенні раннього середньовіччя поблизу південно-східного англійського села Конінгтон в графстві Кембриджшир.

Радіовуглецеве датування виявило, що дитина померла між 680 і 880 роками нашої ери, а археологічні роботи на цьому місці свідчать про те, що активність поселення припинилася протягом 8-го і 9-го століть.

Примітно й те, що дівчинку поховали обличчям вниз. До того ж, судячи з положення ніг, її щиколотки були зв’язані. За словами вчених, це свідчить про те, що були вжиті додаткові заходи, щоб вона не могла "повернутися" з могили.

Знайдений скелет дівчини. Фото: Музей Лондонської археології

"Вважається, що бути похованим обличчям донизу було соціальним вираженням "інакшості", практикою поховання, призначеною для людей, які вважалися поза ранньосередньовічним суспільством. Сюди входять ті, хто виглядав або діяв інакше, ніж решта спільноти, люди з низьким соціальним статусом, а також особи, які зазнали насильницької чи несподіваної смерті", — інформує музей.

Про низький статус дівчинки в суспільстві свідчить те, що вона страждала від недоїдання в дитинстві, аналіз її хребта показав, що у неї було захворювання суглобів хребта, яке могло б погіршитися, якщо вона виконувала важку фізичну працю з молодості. Однак її смерть, на думку вчених, була раптовою.

"Це поховання дає цікаву, хоча й трагічну можливість побачити реалії життя та смерті для тих, хто в минулому вважався аутсайдерами. Напевно, ми ніколи не дізнаємося, як на цю молоду жінку дивилася громада, в якій вона виросла, але те, як її поховали, говорить нам, що вона майже напевно сприймалася як інша", — сказав Дон Уокер, старший остеолог Музею Лондонської археології.

Розташування тіла дитини також зробило значущим місце її поховання. Тіло дівчинки поклали в яму, яка раніше містила вхідний стовп для ранньосередньовічної брами в поселенні.

Ілюстрація брами для входу в поселення. Фото: Музей Лондонської археології

Хоча поховання на кладовищах, на території церков, не було стандартною практикою в той час, прикордонні ділянки використовували для особливих могил.

Так, приблизно за 30 миль від місця, де вчені виявили останки дівчини, було схоже поховання у прикордонній канаві поселення. Там наприкінці VIII-IX століття поховали страчену жінку. У могилі немає рук, голови, шиї та частини хребта.

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