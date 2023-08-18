Боялися що вилізе з могили: археологи виявили незвичайне поховання 15-річної дівчини
Британські вчені поділилися висновками щодо ранньосередньовічного поховання у графстві Кембриджшир на сході Англії. Могила належала 15-річній дівчинці і цікава незвичним положенням тіла загиблої.
Про це повідомляє Музей Лондонської археології, пише CNN.
Що відомо про археологічну знахідку у Кембриджширі
Останки 15-річної дівчинки знайшли в ямі в поселенні раннього середньовіччя поблизу південно-східного англійського села Конінгтон в графстві Кембриджшир.
Радіовуглецеве датування виявило, що дитина померла між 680 і 880 роками нашої ери, а археологічні роботи на цьому місці свідчать про те, що активність поселення припинилася протягом 8-го і 9-го століть.
Примітно й те, що дівчинку поховали обличчям вниз. До того ж, судячи з положення ніг, її щиколотки були зв’язані. За словами вчених, це свідчить про те, що були вжиті додаткові заходи, щоб вона не могла "повернутися" з могили.
"Вважається, що бути похованим обличчям донизу було соціальним вираженням "інакшості", практикою поховання, призначеною для людей, які вважалися поза ранньосередньовічним суспільством. Сюди входять ті, хто виглядав або діяв інакше, ніж решта спільноти, люди з низьким соціальним статусом, а також особи, які зазнали насильницької чи несподіваної смерті", — інформує музей.
Про низький статус дівчинки в суспільстві свідчить те, що вона страждала від недоїдання в дитинстві, аналіз її хребта показав, що у неї було захворювання суглобів хребта, яке могло б погіршитися, якщо вона виконувала важку фізичну працю з молодості. Однак її смерть, на думку вчених, була раптовою.
"Це поховання дає цікаву, хоча й трагічну можливість побачити реалії життя та смерті для тих, хто в минулому вважався аутсайдерами. Напевно, ми ніколи не дізнаємося, як на цю молоду жінку дивилася громада, в якій вона виросла, але те, як її поховали, говорить нам, що вона майже напевно сприймалася як інша", — сказав Дон Уокер, старший остеолог Музею Лондонської археології.
Розташування тіла дитини також зробило значущим місце її поховання. Тіло дівчинки поклали в яму, яка раніше містила вхідний стовп для ранньосередньовічної брами в поселенні.
Хоча поховання на кладовищах, на території церков, не було стандартною практикою в той час, прикордонні ділянки використовували для особливих могил.
Так, приблизно за 30 миль від місця, де вчені виявили останки дівчини, було схоже поховання у прикордонній канаві поселення. Там наприкінці VIII-IX століття поховали страчену жінку. У могилі немає рук, голови, шиї та частини хребта.
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