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Біля Антарктиди знайшли невідому морську істоту з 20 кінцівками

15 серпня 2023 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Біля Антарктиди знайшли невідому морську істоту з 20 кінцівками
Морська істота, яку знайшли біля берегів Антарктиди. Фото: McLaughlin, Wilson and Rouse
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Нещодавно вчені біля берегів Антарктиди спіймали морську істоту, що має 20 кінцівок. Невідому науці тварину дослідники назвали Promachocrinus fragarius, що означає "антарктична пухова зірка".

Про це повідомляє Daily Mail.

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Зазначається, що метою експедиції вчених був саме пошук невідомих науці тварин, в чому їм дуже пощастило. Новознайдена істота під назвою Promachocrinus fragarius, або "антарктична пухова зірка" цілком підходить під опис потойбічної чи навіть космічної істоти з фантастичних фільмів.

Морська істота, яку знайшли біля берегів Антарктиди. Фото: McLaughlin, Wilson and Rouse

Так, вона схожа на інших безхребетних морських тварин, однак відрізняється дуже великим розміром. Може жити на глибині від 20 м до двох кілометрів. Більше того вченим пощастило виявити вісім різних видів цієї істоти, які відрізняють в кольорах.

Дослідники зазначають, що антарктична пухова зірка може мати кілька кольорів — від пурпурового до темно-червоного. 

За словами вчених, класифікувати види всередині роду вони можуть завдяки сучасним технологіям, що дозволяють дослідити як ДНК, так і будову цих організмів. 

Попри можливий прорив у відкритті загадок моря, вчені зазначають, що є ще безліч недосліджених видів біля Антарктиди. Тому дослідники наголошують,  що додаткові дослідження є важливими для отримання хоча б базового розуміння життя в антарктичних водах.

Нагадаємо, що через людську діяльність Світовий океан дедалі більше потерпає від різноманітного сміття. Навіть пори те, що кількість викидів відходів в океан зменшилася, сміття зберігається у воді довгий час.

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