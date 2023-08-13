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На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку

13 серпня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку
На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Вишгородському районі Київської області науковці розкопали унікальній давний предмет ужитку. За припущенням археологів, скоріше за все, об’єкт являє собою пастку для запірного вилову риби.

Про це повідомляє Вишгородський історико-культурний заповідник.

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Повідомляється, що на березі Десни житель села Новосілки Вишгородського району знайшов вимиті річними водами дерев'яні конструкції. Науковці обстежили місце знахідки. 

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

"Розчищено конструкцію з загострених із одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько 2 м. Скоріше за все, об'єкт являв собою пастку для запірного вилову риби", — повідомляють у заповіднику.

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

Найближчим часом науковці мають вирішити подальшу долю знайденого об'єкта.

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

Нагадаємо, китайські археологи знайшли скелет гігантської панди у гробниці стародавнього імператора. Вік такої знахідки становить близько 2000 років. 

Повідомляється, що колись екзотичні птахи і тварини були символом престижу й авторитету у імперських родинах. Коли хтось з сім'ї помирав, ссавців клали разом з померлим тілом як жертвоприношення. 

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