На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

У Вишгородському районі Київської області науковці розкопали унікальній давний предмет ужитку. За припущенням археологів, скоріше за все, об’єкт являє собою пастку для запірного вилову риби.

Про це повідомляє Вишгородський історико-культурний заповідник.

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Повідомляється, що на березі Десни житель села Новосілки Вишгородського району знайшов вимиті річними водами дерев'яні конструкції. Науковці обстежили місце знахідки.

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

"Розчищено конструкцію з загострених із одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько 2 м. Скоріше за все, об'єкт являв собою пастку для запірного вилову риби", — повідомляють у заповіднику.

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

Найближчим часом науковці мають вирішити подальшу долю знайденого об'єкта.

На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку. Фото: Вишгородський історико-культурний заповідник

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