На Київщині науковці знайшли унікальний предмет ужитку
У Вишгородському районі Київської області науковці розкопали унікальній давний предмет ужитку. За припущенням археологів, скоріше за все, об’єкт являє собою пастку для запірного вилову риби.
Про це повідомляє Вишгородський історико-культурний заповідник.
Унікальна знахідка у Київській області
Повідомляється, що на березі Десни житель села Новосілки Вишгородського району знайшов вимиті річними водами дерев'яні конструкції. Науковці обстежили місце знахідки.
"Розчищено конструкцію з загострених із одного боку та переплетених між собою плашок завдовжки близько 2 м. Скоріше за все, об'єкт являв собою пастку для запірного вилову риби", — повідомляють у заповіднику.
Найближчим часом науковці мають вирішити подальшу долю знайденого об'єкта.
Нагадаємо, китайські археологи знайшли скелет гігантської панди у гробниці стародавнього імператора. Вік такої знахідки становить близько 2000 років.
Повідомляється, що колись екзотичні птахи і тварини були символом престижу й авторитету у імперських родинах. Коли хтось з сім'ї помирав, ссавців клали разом з померлим тілом як жертвоприношення.