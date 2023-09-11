В Єрусалимі вчені знайшли місце, де Ісус Христос вилікував сліпого: що відомо

Зцілення Ісусом сліпонародженого чоловіка. Зображення: google.com

Археологам вдалося знайти святе місце, де Ісус Христос начебто сцілив сліпу людину. Сталося це в Єрусалимі.

Про це повідомляє Express.

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Як це вдалося зробити

Дослідники під час того, як проводили археологічні розкопки, виявили купіль Сілоам. Вона понад дві тисячі років була покрита пустелею.

Таке місце знайшли працівники Ізраїльського управління старожитностей, Ізраїльського управління національних парків та Фонду міста Давида.

Сілоамський ставок мав площу п'ять тисяч квадратних метрів. Завдяки йому місто Давида мало проточну воду.

"Проведені розкопки в Місті Давида — історичному місці біблійного Єрусалиму — особливо Сілоамської купелі і Дороги паломництва, служать одним із найбільших підтверджень цієї спадщини і тисячолітніх зв'язків євреїв і християн з Єрусалимом. Не просто як питання віри, але і як факт", — наголосив директор з міжнародних справ Фонду "Місто Давида" Зєєв Оренштейн.

Про що йдеться у повір'ї

Якщо вірити одному із уривків Євангелія від Іоанна, саме на тому місці, в купелі Сілоан Ісус Христос зміг повернути зір сліпому.

"Не існує півмилі, яка б значила більше для більшої кількості людей, які підтверджують біблійну спадщину Єрусалиму не просто як питання віри, а й насправді. І, очевидно, живучи в той час, коли так багато біблійної спадщини ставиться під сумнів, — мати можливість розкопати всю цю історичну спадщину та старовину, яка показує, що, будь то євреї чи християни, ви можете побачити це, ви можете доторкнутися до нього, ви могли б пройти по ньому, тому що насправді наша спадщина в Єрусалимі налічує тисячі років, і це не просто питання віри, а факт, розкопаний тут, у Місті Давида", — зауважив директор з міжнародних справ Фонду "Місто Давида".

Нині не повідомляють про те, чи відкриють Сілоамський басейн для зацікавлених в цьому людей.

Нагадаємо, раніше влада Черкаської області закликала хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана. Адже в країні досі триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. А гарантувати паломникам безпеку на 100% ніхто не може.