Ученые нашли древнейшую пирамиду, меняющую историю, и она не в Египте

Пирамида построена древнейшей цивилизацией. Изображение: wall.alphacoders.com

Самыми известными и загадочными древними пирамидами, безусловно, являются египетские. Также часто упоминаются конические постройки из Южной Америки. Однако на самом деле мы так мало знаем о нашем мире. Ведь только недавно ученые открыли правду — самая древняя рукотворная пирамида в мире была построена в Индонезии еще 25 тыс. лет назад. Оказалось, что она все время "маскировалась" под гору. Для сравнения, египетская пирамида Хеопса была создана около 4,5 тысячи лет назад.

Детали сенсационного исследования команда ученых обнародовала в научном журнале Archaeological Prospection, пишет IFLScience.

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Отмечается, что эта пирамида расположена в округе Сианджур, провинция Западная Ява, и более известна миру как гора Гунунг Паданг, что означает "Гора Просветления"

Горе Гунунг Паданг. Фото: google.com

Первое предположение, что гора — это на самом деле сооружение, построенное человеком, было сделано еще в 2011 году. Ученые потратили три года на обследование Гунунг Паданга. Однако эти выводы не убедили научный мир.

Только в 2018 году археологи признали, что гора могла быть искусственной. Итак, масштабные полевые исследования продолжились.

Чтобы наконец-то расставить все точки над "i", ученые использовали практически все доступные им методы исследования, включая:

электрорезистивную томографию (ERT);

георадар (GPR);

сейсмическую томографию (ST).

Поверхность Гунунг Паданг покрыта намеренно расположенными мегалитами. Фото: Archaeological Prospection, 2023

И сейчас у исследователей есть убедительные доказательства, что весь монумент действительно рукотворен и является древнейшей пирамидой в мире.

"Радиоуглеродная датировка органических почв по структурам выявила несколько этапов строительства, датируемых тысячами лет до нашей эры, с начальной фазой, датированной эпохой палеолита. Это исследование убедительно свидетельствует, что Гунунг Паданг — это не естественный холм, а сооружение, похожее на пирамиду", — пишут авторы.

В научном труде отмечается, что специалисты создали картину внутренних особенностей древнего монумента, а также воспроизвели хронологию его строительства.

Бурение керна в семи разных точках показало, что пирамида строилась в четыре разных этапа в течение тысяч лет:

Первый этап — здание высотой от 20 до 30 м началось с создания того, что авторы называют "блоком 4". Эта начальная фаза "вероятно возникла как естественный холм лавы", который "тщательно был изваян" в свою нынешнюю пирамидальную форму между 25 000 и 14 000 годами назад.

— здание высотой от 20 до 30 м началось с создания того, что авторы называют "блоком 4". Эта начальная фаза "вероятно возникла как естественный холм лавы", который "тщательно был изваян" в свою нынешнюю пирамидальную форму между 25 000 и 14 000 годами назад. Второй этап или "блок 3" — состоит из столбчатых скал, "расположенных как кирпич в здании", был построен между 7900 и 6100 годами до нашей эры.

или "блок 3" — состоит из столбчатых скал, "расположенных как кирпич в здании", был построен между 7900 и 6100 годами до нашей эры. Третий этап — примерно через тысячелетие, между 6000 и 5500 годами до н. э., следующий строитель прибыл в Гунунг Паданг и построил блок 2.

— примерно через тысячелетие, между 6000 и 5500 годами до н. э., следующий строитель прибыл в Гунунг Паданг и построил блок 2. Четвертый этап — строитель прибыл между 2000 и 1100 годами до н. э., строя блок 1, ставший последним.

Интересно, что команда также нашла доказательства "скрытых пустот или камер", хотя их нужно будет исследовать более подробно во время будущих полевых исследований.

Еще большее удивление вызывает тот факт, что это место неоднократно намеренно закапывали, "возможно, чтобы скрыть его подлинную идентичность с целью сохранения".

Представление о том, как могла выглядеть пирамида Гунунг Паданг. Изображение: Archaeological Prospection

Почему эта пирамида переписывает историю?

Как утверждают исследователи, их выводы ставят под вопрос предположение, что сложные строительные технологии были разработаны только с появлением сельского хозяйства примерно 11 000 лет назад.

Переписывая древний антропологический рассказ, авторы делают вывод, что доказательства в Гунунге Паданг "свидетельствуют, что передовые строительные практики уже существовали, когда сельское хозяйство, возможно, еще не было изобретено".

Представление о том, как могла выглядеть пирамида Гунунг Паданг. Изображение: Archaeological Prospection

Раньше мы рассказывали, какая пирамида самая большая в мире и где она находится. Вы удивитесь!

Напомним, мы писали, что в Греции археологи обнаружили затопленный подземный город, подозревают, что это может быть Атлантида.

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