Вчені виявили, що культура поцілунку з'явилася 4500 років тому

Можливо, наші предки діяли інстинктивно? Фото: Pexels

Практика поцілунків виявилася набагато давнішою, ніж вважалося раніше. Розшифрувавши стародавні тексти дослідники виявили, що найдавніший поцілунок відбувся 4500 років тому на Близькому Сході. Це відкриття ставить під сумнів давнє припущення, що поцілунки з’явилися 3500 років тому.

Про те, чому люди почали висловлювати почуття поцілунком, написали Daily Mail.

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Першими почали цілуватися жителі сучасних Іраку й Сирії

Доктор Троелс Панк Арболл, експерт зі стародавньої Месопотамії з Університету Копенгагена, і докторка Софі Лунд Расмуссен, біолог з Оксфордського університету, провели дослідження, яке проливає світло на природу й історію поцілунків. Розшифрувавши стародавні шумерські тексти вони знайшли згадки про поцілунки, датовані ще 2500 роком до нашої ери. Ці тексти доводять, що культура поцілунків, ймовірно, виникла в Месопотамії — регіоні, що охоплює сучасні Ірак і Сирію. Вчені припустили, що в ті часи практика поцілунків також могла поширюватися і в інших регіонах.

Поцілунок допоможе визначити стан здоров'я

Розшифровані тексти не лише згадують про існування поцілунків у давні часи, але й допомагають зрозуміти їхнє культурне значення для тих часів. В одному з текстів написано, що у Меспотамії прийнято було цілуватися після статевого акту, а інший розповідає про випадок, коли заміжня жінка була вражена, коли її поцілував інший чоловік.

Поцілунки вигадали не із романтичних мотивів. Фото: Pexels

За словами доктора Софі Лунд Расмуссен, акт поцілунку служив засобом демонстрації близькості та зв’язку в людських стосунках, втім, це ще не пояснює біологічної складової цього механізму. Бонобо та шимпанзе, які демонструють схожу до людської поведінку, оцінюють за поцілунком стан здоров’я потенційного партнера. Наявність неприємного запаху з рота, наприклад, може вказувати на проблеми. Таким чином, поцілунки не тільки зміцнюють емоційні зв’язки, але також можуть служити інстинктивним способом оцінити здоров’я потенційних батька чи матері майбутніх дітей.

Поцілунки та передача вірусу

Вчені також припускають, що згадувана в медичних текстах давня месопотамська хвороба, відома як бушану, потенційно може бути пов’язана з вірусом простого герпесу 1 (HSV-1). І, скоріше за все, цей вірус у ті часи поширювався саме через поцілунки.

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