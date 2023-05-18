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З Росії за останні пʼять років втекло 50 тисяч вчених

18 травня 2023 17:56
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
З Росії за останні пʼять років втекло 50 тисяч вчених
Російська академія наук. Фото: росЗМІ
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Російські вчені масово тікають із країни. Віце-президент Російської академії наук (РАН) та голова Сибірського відділення РАН, Валентин Пармон, повідомив про те, що понад 50 тисяч наукових співробітників залишили Росію за останні п'ять років.

Про це повідомляє російський The Insider.

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За інформацією, опублікованою агентством "Інтерфакс", Пармон зазначив, що Росія втратила тих, хто здатний розвивати технології.

"Зараз, коли всі говорять про те, що технологічний суверенітет, майбутнє залежить від наукомістких технологій, питання полягає в тому, що Росія як держава прогавила тих, хто може це робити", — сказав академік.

Академік вважає, що для досягнення рівня технологічно розвинених країн та залучення талановитих людей у науку необхідно збільшити фінансування досліджень приблизно втричі.

Він також зазначив, що поточне правило, згідно з яким зарплата вчених має бути не меншою за подвійний розмір середньої зарплати в регіоні, є дискримінаційним.

"Звичайно, стоїть питання про дискримінацію зарплати вчених у регіонах та мегаполісах, тому що 200% щодо середньої зарплати - це несерйозно, наука - вона скрізь наука", — наголосив Пармон.

Наука, за його словами, повинна оцінюватися однаково скрізь.

Тим часом, втрачаючи своїх учених, Росія намагається красти наших. На окупованих територіях українських академіків та членів Національної академії наук України хочуть змусити вступити до російської академії наук.

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