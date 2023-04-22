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Агрессор оказывает давление на ученых на оккупированных территориях: детали

22 апреля 2023 23:20
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Агрессор оказывает давление на ученых на оккупированных территориях: детали
Молодые ученые проводят исследования. Фото: Национальная академия наук Украины
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

На временно оккупированных территориях Украины враг начал оказывать давление на академиков и членов Национальной академии наук Украины. Их хотят заставить поступить в российскую академию наук.

Об этом информирует Спротив.

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Украинским академикам, которые остались проживать на захваченных территориях, сообщили, что им необходимо поступить в российскую академию наук и отказаться от членства в НАНУ. Поощряют ученых выплатой от 40 до 80 тысяч рублей, но в случае отказа обещают заблокировать работу и дальнейшие проблемы.

Кроме этого заявили, что для поступления в ряды российской академии наук необходимо получить паспорт РФ.

Напомним, что российские оккупанты организовали скрытое наблюдение за украинцами во временно оккупированном Энергодаре. Кроме того, они усилили давление на работников Запорожской АЭС.

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