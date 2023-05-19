Вчені з'ясували, які тварини першими з'явилися на Землі

Каліфорнійський морський аґрус, який є представником медуз-гребінців. Фото: Даррін Шульц / Науково-дослідний інститут акваріумів Монтерей-Бей

Вчені нарешті з’ясували, яка багатоклітинна тварина першою виникла на Землі. Так, дослідження показали, що цю сходинку посідає особливий вид медуз, що виник 700 млн років тому. Для порівняння динозаври з’явилися 230 млн років тому.

Про це повідомляє ScienceAlert.

Читайте також:

Яка тварина першою виникла у світі

Довгий час “первістками” серед тварин вважали морські губки, які є доволі простими анатомічно й зовсім невибагливими. Наприклад, у них відсутня нервова система.

Однак за новими даними, гребінчасті медузи ктенофори перемагають у конкурсі першості серед тварин. Цей вид є віддаленим родичем справжніх медуз, і навіть дещо схожий на цих тварин. Також ктенофори мають складну диференційовану нервову систему, що більше наближує їх до тварин.

"Останній загальний предок усіх тварин, ймовірно, жив 600 або 700 мільйонів років тому. Важко знати, якими вони були, оскільки вони були тваринами з м’яким тілом і не залишили прямих скам’янілостей. Але ми можемо використовувати порівняння між тваринами, що існують, щоб дізнатися про наших спільних предків", — зазначив молекулярний біолог і автор дослідження з Каліфорнійського університету в Берклі Деніел Рохсар.

Що відомо про медузи-ктенофори

Ктенофори, які зазвичай називають "гребінцями" черз будову їхнього тіла, відомі групами війок, які вони використовують для плавання в пошуках їжі. Так, вони є найбільшими тваринами, які плавають таким чином.

Залежно від виду дорослі гребінці мають розміри від кількох міліметрів до 1,5 м.

Що цікаво, майже всі представники цього виду хижаки, які харчуються мікроскопічними личинками та навіть дрібними ракоподібними. Однак серед них також є винятки, які ведуть паразитичний спосіб життя.

Трапляються в більшості морських середовищ: від полярних вод до тропіків; біля берегів і поверхневих вод до океанських глибин.

Одним із представників цього виду є каліфорнійський морський аґрус. Він має вісім комплектів війок, що проходять по боках, які використовуються, щоб плавати в пошуках їжі.

Нагадаємо, що німецькі інженери створили схожого на медузу м'якого робота, який може захоплювати сміття з води. Медузоподібний спосіб плавання дає можливість безконтактно хапати предмети, керуючи потоками рідини.