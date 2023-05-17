"Титанік" вперше повністю просканували: вражаючі 3D-знімки

Круїзний лайнер "Титанік" на дні океану. Фото: Atlantic productions/Magellan

У середу, 17 травня, було опубліковано перше повнорозмірне сканування "Титаніку". Ці кадри були зроблені за допомогою глибоководних карт. Вони забезпечують унікальний тривимірний вигляд, дозволяючи побачити судно так, ніби воно лежить на суші.

Про це інформує BBC.

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Кадри "Титаніку"

"Титанік" затонув під час свого першого рейсу із Саутгемптона до Нью-Йорка. Він зіткнувся з айсбергом у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Внаслідок катастрофи загинули понад 1500 людей.

"Попри безліч досліджень, досі залишились запитання, на які потрібно відповісти", — сказав фахівець з історії "Титаніку" Паркс Стефенсон.

Також він додав, що цей проєкт є одним з перших великих кроків на шляху до того, щоб історія "Титаніку" стала науково обґрунтованою, а не спекулятивною. Уламки вперше були знайдені у 1985 році і відтоді науковці досліджують місце розташування лайнера.

Ніс круїзного лайнера "Титанік". Фото: Atlantic productions/Magellan

​ Однак круїзний лайнер настільки великий, що в темряві океанічних глибин камери можуть фіксувати лише його фрагменти. Нове ж сканування відкриває повний вид "Титаніку", його ніс і корму, що лежать за 800 метрів одне від одного. Розбите судно також оточує величезне поле уламків.

Повідомляється, що підводні апарати, дистанційно керовані командою на борту спеціалізованого судна, провели понад 200 годин, вивчаючи довжину й ширину затонулого пароплава. Вони зробили понад 700 тисяч всебічних зображень, створивши точну 3D-реконструкцію.

Круїзний лайнер "Титанік" на дні океану. Фото: Atlantic productions/Magellan

​Діра біля палуби "Титаніку". Фото: Atlantic productions/Magellan

"Ми працювали на глибині майже 4 тисячі метрів, де були підводні течії. Ми також не могли нічого чіпати, щоб не пошкодити уламки. Це створювало певні труднощі. І ще одна проблема полягала в тому, щоб нанести на карту кожен квадратний сантиметр — навіть нецікаві деталі, наприклад, бруд. Але це було потрібно для того, щоб заповнити простір між усіма цікавими об'єктами", — пояснив керівник експедиції Magellan Герхард Зайфферт.

Сканування показує повний масштаб корабля і дуже дрібні деталі. Наприклад, серійний номер однієї з лопатей знаменитого судна.

Корма, пошкоджена від удару. Фото: Atlantic productions/Magellan

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​Розтрощені деталі "Титаніку". Фото: Atlantic productions/Magellan

Нагорі облаштована шлюпочна палуба. Звідти через зяючу діру можна заглянути всередину, де колись були парадні сходи. Однак від корми лишились лише груди металу. Ця частина судна розбилась, коли воно врізалось в морське дно.

Історик Паркс Стефенсон, який багато років вивчав "Титанік", каже, що був "вражений", коли вперше побачив скани.

"Вони дозволяють побачити затонулий лайнер так, як ви ніколи не зможете побачити його з підводного апарату. Повністю. В контексті та в перспективі. Те, що ми отримали зараз — це реальний стан затонулого корабля", — сказав Паркс Стефенсон.

Крім цього він додав, що вивчення знімків може дати нове уявлення про те, що трапилося з Титаніком тієї фатальної ночі 1912 року.

"Ми дійсно не розуміємо характер зіткнення з айсбергом. Ми навіть не знаємо, чи вдарився він об нього правим бортом, як це показано у всіх фільмах — можливо, він сів на айсберг", — сказав історик.

Він додав, що вивчення корми може розкрити механіку удару судна об морське дно.

Деталі круїзного лайнера на дні. Фото: Atlantic productions/Magellan

Лопать "Титаніка", на якій видно серійний номер. Фото: Atlantic productions/Magellan

Дослідники повідомили, що море завдає шкоди уламкам. Бактерії руйнують метали, утворюючи наріст іржі, у корпусі гіганта з'явилися величезні дірки, а верхня палуба майже повністю прогнила. Але сканування "заморожує" лайнер у часі й дозволяє експертам вивчити кожну найдрібнішу деталь. Є надія, що "Титанік" ще може розкрити свої секрети.

Нагадаємо, що опубліковано рідкісні світлини, на яких видно "Титанік", який затонув в Атлантичному океані у 1912 році. Вони були зроблені після того, як дослідники знайшли уламки лайнера у вересні 1985 року.