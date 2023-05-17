Титаник впервые полностью просканировали: впечатляющие 3D снимки
В среду, 17 мая, было опубликовано первое полноразмерное сканирование Титаника. Эти кадры были сделаны с помощью глубоководных карт. Они обеспечивают уникальный трехмерный вид, позволяя увидеть судно так, будто оно лежит на суше.
Об этом информирует BBC.
Кадры Титаника
Титаник затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Он столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате катастрофы погибли более 1500 человек.
"Несмотря на множество исследований, до сих пор остались вопросы, на которые нужно ответить", — сказал специалист по истории "Титаника" Паркс Стефенсон.
Также он добавил, что этот проект является одним из первых больших шагов по пути к тому, чтобы история "Титаника" стала научно обоснованной, а не спекулятивной. Обломки впервые были найдены в 1985 году, и с тех пор ученые исследуют местоположение лайнера.
Однако круизный лайнер настолько велик, что в темноте океанических глубин камеры могут фиксировать только его фрагменты. Новое же сканирование открывает полный вид "Титаника", его нос и корма, лежащие в 800 метрах друг от друга. Разбитое судно также окружает огромное поле обломков.
Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного судна, провели более 200 часов, изучая длину и ширину затонувшего парохода. Они сделали более 700 тысяч всесторонних изображений, создав точную 3D-реконструкцию.
"Мы работали на глубине почти 4 тысячи метров, где были подводные течения. Мы также не могли ничего трогать, чтобы не повредить обломки. Это создавало определенные трудности. И еще одна проблема заключалась в том, чтобы нанести на карту каждый квадратный сантиметр — даже неинтересные детали, например, грязь. Но это было нужно для того, чтобы заполнить пространство между всеми интересными объектами", — объяснил руководитель экспедиции Magellan Герхард Зайфферт.
Сканирование показывает полный масштаб корабля и мельчайшие детали. К примеру, серийный номер одной из лопастей знаменитого судна.
Наверху обустроена шлюпочная палуба. Оттуда через зияющую дыру можно заглянуть внутрь, где когда-то была парадная лестница. Однако от кормы осталась только грудь металла. Эта часть судна разбилась, когда оно врезалось в морское дно.
Историк Паркс Стефенсон, много лет изучавший "Титаник", говорит, что был "поражён", когда впервые увидел сканы.
"Они позволяют увидеть затонувший лайнер так, как вы никогда не сможете увидеть его с подводного аппарата. Полностью. В контексте и в перспективе. То, что мы получили сейчас - это реальное состояние затонувшего корабля", — сказал Паркс Стефенсон.
Кроме этого он добавил, что изучение снимков может дать новое представление о случившемся с Титаником той роковой ночью 1912 года.
"Мы действительно не понимаем характер столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли он об него правым бортом, как это показано во всех фильмах - возможно, он сел на айсберг", — сказал историк.
Он добавил, что изучение корма может раскрыть механику удара судна о морское дно.
Исследователи сообщили, что море наносит ущерб обломкам. Бактерии разрушают металлы, образуя нарост ржавчины, в корпусе гиганта появились огромные дыры, а верхняя палуба почти полностью прогнила. Но сканирование "замораживает" лайнер во времени и позволяет экспертам изучить каждую мельчайшую деталь. Есть надежда, что Титаник еще может раскрыть свои секреты.
Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.