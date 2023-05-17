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Титаник впервые полностью просканировали: впечатляющие 3D снимки

17 мая 2023 16:10
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Титаник впервые полностью просканировали: впечатляющие 3D снимки
Круизный лайнер Титаник на дне океана. Фото: Atlantic productions/Magellan
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В среду, 17 мая, было опубликовано первое полноразмерное сканирование Титаника. Эти кадры были сделаны с помощью глубоководных карт. Они обеспечивают уникальный трехмерный вид, позволяя увидеть судно так, будто оно лежит на суше.

Об этом информирует BBC.

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Кадры Титаника

Титаник затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк. Он столкнулся с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате катастрофы погибли более 1500 человек.

"Несмотря на множество исследований, до сих пор остались вопросы, на которые нужно ответить", — сказал специалист по истории "Титаника" Паркс Стефенсон.

Также он добавил, что этот проект является одним из первых больших шагов по пути к тому, чтобы история "Титаника" стала научно обоснованной, а не спекулятивной. Обломки впервые были найдены в 1985 году, и с тех пор ученые исследуют местоположение лайнера.

Нос круизного лайнера Титаник. Фото: Atlantic productions/Magellan

​Однако круизный лайнер настолько велик, что в темноте океанических глубин камеры могут фиксировать только его фрагменты. Новое же сканирование открывает полный вид "Титаника", его нос и корма, лежащие в 800 метрах друг от друга. Разбитое судно также окружает огромное поле обломков.

Подводные аппараты, дистанционно управляемые командой на борту специализированного судна, провели более 200 часов, изучая длину и ширину затонувшего парохода. Они сделали более 700 тысяч всесторонних изображений, создав точную 3D-реконструкцию.

Круизный лайнер Титаник на дне океана. Фото: Atlantic productions/Magellan
​Дыра у палубы Титаника. Фото: Atlantic productions/Magellan

"Мы работали на глубине почти 4 тысячи метров, где были подводные течения. Мы также не могли ничего трогать, чтобы не повредить обломки. Это создавало определенные трудности. И еще одна проблема заключалась в том, чтобы нанести на карту каждый квадратный сантиметр — даже неинтересные детали, например, грязь. Но это было нужно для того, чтобы заполнить пространство между всеми интересными объектами", — объяснил руководитель экспедиции Magellan Герхард Зайфферт.

Сканирование показывает полный масштаб корабля и мельчайшие детали. К примеру, серийный номер одной из лопастей знаменитого судна.

Корма, поврежденная от удара. Фото: Atlantic productions/Magellan

​Разбитые детали Титаника. Фото: Atlantic productions/Magellan

Наверху обустроена шлюпочная палуба. Оттуда через зияющую дыру можно заглянуть внутрь, где когда-то была парадная лестница. Однако от кормы осталась только грудь металла. Эта часть судна разбилась, когда оно врезалось в морское дно.

Историк Паркс Стефенсон, много лет изучавший "Титаник", говорит, что был "поражён", когда впервые увидел сканы.

"Они позволяют увидеть затонувший лайнер так, как вы никогда не сможете увидеть его с подводного аппарата. Полностью. В контексте и в перспективе. То, что мы получили сейчас - это реальное состояние затонувшего корабля", — сказал Паркс Стефенсон.

Кроме этого он добавил, что изучение снимков может дать новое представление о случившемся с Титаником той роковой ночью 1912 года.

"Мы действительно не понимаем характер столкновения с айсбергом. Мы даже не знаем, ударился ли он об него правым бортом, как это показано во всех фильмах - возможно, он сел на айсберг", — сказал историк.

Он добавил, что изучение корма может раскрыть механику удара судна о морское дно.

Детали круизного лайнера на дне. Фото: Atlantic productions/Magellan
Лопасть Титаника, на котором виден серийный номер. Фото: Atlantic productions/Magellan

Исследователи сообщили, что море наносит ущерб обломкам. Бактерии разрушают металлы, образуя нарост ржавчины, в корпусе гиганта появились огромные дыры, а верхняя палуба почти полностью прогнила. Но сканирование "замораживает" лайнер во времени и позволяет экспертам изучить каждую мельчайшую деталь. Есть надежда, что Титаник еще может раскрыть свои секреты.

Напомним, что опубликованы редкие фотографии, на которых виден "Титаник", затонувший в Атлантическом океане в 1912 году. Они были сделаны после того, как исследователи обнаружили обломки лайнера в сентябре 1985 года.

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