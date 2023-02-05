Чи міг вижити Джек із "Титаніка": результати наукового експерименту

Науковці з'ясували, що за певних умов головний герой "Титаніка" міг би вижити

У відповідь на зауваження про те, що один із головних героїв фільму "Титанік" — Джек (Леонардо ДіКапріо) — міг поміститися разом із його коханою Роуз (Кейт Вінслет) на дошці, що плавала в крижаному океані після аварії корабля, і вижити, режисер Джеймс Кемерон вирішив замовити науковий експеримент, щоб перевірити цю теорію.

Експеримент показаний у спеціальному випуску NatGeo "Титанік: 25 років потому", пише RollingStone.

Деталі експерименту

"Попри всі наші зусилля зробити фільм максимально точним, є одна річ, яку деякі фанати просто не можуть прийняти: вони наполягають на тому, що Джек міг би вижити, якби він забрався на той плаваючий уламок з Роуз", — розповів Кемерон.

Теорію перевіряли у новозеландській лабораторії доктора Джима Коттера, який спеціалізується на вивченні впливу холоду на організм людини.

Двох каскадерів того ж зросту та ваги, що Джек і Роуз, помістили у воду разом з дошкою, аналогічною тій, що була у фільмі, "аж до ступеня плавучості". Температуру тіл та води контролювали спеціальні термометри.

Встановлено, що якби Джек насправді залишався у крижаній воді понад 20 хвилин, у нього трапилася б клінічна гіпотермія. А оскільки рятувальники знайшли Роуз через дві години, Джек на той час точно би загинув.

Якби вони разом помістилися на дошці, а ноги повністю залишили у воді, то, швидше за все, замерзли б на смерть удвох.

Якби вони вдвох стояли на плоті навколішки і час від часу обіймалися, був би великий ризик перевернутися разом із плотом, оскільки той виявився дуже нестійким.

Якби вони змогли поміститися на плоту так, щоб у воді залишалися лише їхні гомілки, то змогли б удвох протриматися до прибуття рятівників.

Кемерон зазначив, що в "лабораторних умовах" неможливо повноцінно відтворити той стрес та інші деталі, яких зазнали герої ситуації у фільмі. Однак визнав, що якби знімав фільм зараз з урахуванням даних експерименту, зробив би пліт меншим.

Фільм "Титанік", знятий за реальними подіями, вийшов у прокат 1997 року. Він отримав 11 премій "Оскар" і є третім у списку найкасовіших фільмів після "Аватара" та "Месники: фінал".

Про легендарний "Титанік" знятий не один фільм, довкола цього корабля існує чимало легенд та теорій про різноманітні скарби. Не один дослідник замислювався над тим, щоб підняти його на поверхню та дослідити повністю. Однак існує кілька причин, чому ця ідея є марною та безглуздою.