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"Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"

5 февраля 2023 21:10
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Мог ли выжить Джек из "Титаника": результаты научного эксперимента
Ученые выяснили, что при определенных условиях главный герой "Титаника" мог бы выжить
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ответ на замечание о том, что один из главных героев фильма "Титаник" — Джек (Леонардо ДиКаприо) — мог поместиться вместе с его возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет) на доске, плававшей в ледяном океане после кораблекрушения, и выжить, режиссер Джеймс Кэмерон решил заказать научный эксперимент, чтобы проверить эту теорию.

Эксперимент показан в специальном выпуске NatGeo "Титаник: 25 лет спустя", пишет RollingStone.

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Детали эксперимента

"Несмотря на все наши усилия сделать фильм максимально точным, есть одна вещь, которую некоторые фанаты просто не могут принять: они настаивают на том, что Джек мог бы выжить, если бы он забрался на тот плавающий обломок с Роуз", — рассказал Кэмерон.

Теорию проверяли в новозеландской лаборатории доктора Джима Коттера, специализирующегося на изучении влияния холода на организм человека.

Двух каскадеров того же роста и веса, что Джек и Роуз, поместили в воду вместе с доской, аналогичной той, что была в фильме, "вплоть до степени плавучести". Температуру тел и воды контролировали специальные термометры.

  • Установлено, что если бы Джек действительно оставался в ледяной воде более 20 минут, у него случилась бы клиническая гипотермия. А поскольку спасатели нашли Роуз через два часа, Джек в то время точно погиб бы.
  • Если бы они вместе поместились на доске, а ноги полностью оставили в воде, то, скорее всего, замерзли бы насмерть вдвоем.
  • Если бы они вдвоем стояли на плоте на коленях и время от времени обнимались, был бы велик риск перевернуться вместе с плотом, поскольку тот оказался очень неустойчивым.
  • Если бы они смогли поместиться на плоту так, чтобы в воде оставались только голени, то смогли бы вдвоем продержаться до прибытия спасателей.

Кэмерон отметил, что в "лабораторных условиях" невозможно полноценно воспроизвести тот стресс и другие детали, которые испытали герои ситуации в фильме. Однако признал, что если бы снимал фильм сейчас с учетом данных эксперимента, сделал бы плот меньше.

Фильм "Титаник", снятый по реальным событиям, вышел в прокат в 1997 году. Он получил 11 премий "Оскар" и является третьим в списке самых кассовых фильмов после "Аватара" и "Мстители: финал".

О легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея напрасна и бессмысленна.

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