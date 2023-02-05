Мог ли выжить Джек из "Титаника": результаты научного эксперимента

"Джек мог выжить": ученые провели эксперимент относительно концовки фильма "Титаник"
В ответ на замечание о том, что один из главных героев фильма "Титаник" — Джек (Леонардо ДиКаприо) — мог поместиться вместе с его возлюбленной Роуз (Кейт Уинслет) на доске, плававшей в ледяном океане после кораблекрушения, и выжить, режиссер Джеймс Кэмерон решил заказать научный эксперимент, чтобы проверить эту теорию.
Эксперимент показан в специальном выпуске NatGeo "Титаник: 25 лет спустя", пишет RollingStone.
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Детали эксперимента
"Несмотря на все наши усилия сделать фильм максимально точным, есть одна вещь, которую некоторые фанаты просто не могут принять: они настаивают на том, что Джек мог бы выжить, если бы он забрался на тот плавающий обломок с Роуз", — рассказал Кэмерон.
Теорию проверяли в новозеландской лаборатории доктора Джима Коттера, специализирующегося на изучении влияния холода на организм человека.
Двух каскадеров того же роста и веса, что Джек и Роуз, поместили в воду вместе с доской, аналогичной той, что была в фильме, "вплоть до степени плавучести". Температуру тел и воды контролировали специальные термометры.
- Установлено, что если бы Джек действительно оставался в ледяной воде более 20 минут, у него случилась бы клиническая гипотермия. А поскольку спасатели нашли Роуз через два часа, Джек в то время точно погиб бы.
- Если бы они вместе поместились на доске, а ноги полностью оставили в воде, то, скорее всего, замерзли бы насмерть вдвоем.
- Если бы они вдвоем стояли на плоте на коленях и время от времени обнимались, был бы велик риск перевернуться вместе с плотом, поскольку тот оказался очень неустойчивым.
- Если бы они смогли поместиться на плоту так, чтобы в воде оставались только голени, то смогли бы вдвоем продержаться до прибытия спасателей.
Кэмерон отметил, что в "лабораторных условиях" невозможно полноценно воспроизвести тот стресс и другие детали, которые испытали герои ситуации в фильме. Однако признал, что если бы снимал фильм сейчас с учетом данных эксперимента, сделал бы плот меньше.
Фильм "Титаник", снятый по реальным событиям, вышел в прокат в 1997 году. Он получил 11 премий "Оскар" и является третьим в списке самых кассовых фильмов после "Аватара" и "Мстители: финал".
О легендарном "Титанике" снят не один фильм, вокруг этого корабля существует немало легенд и теорий о различных сокровищах. Не один исследователь задумывался о том, чтобы поднять его на поверхность и исследовать полностью. Однако существует несколько причин, почему эта идея напрасна и бессмысленна.