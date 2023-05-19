Ученые обнаружили, что культура поцелуя появилась 4500 лет назад

Может быть, наши предки действовали инстинктивно? Фото: Pexels

Практика поцелуев оказалась гораздо более древней, чем считалось ранее. Расшифровав древние тексты, исследователи обнаружили, что древнейший поцелуй состоялся 4500 лет назад на Ближнем Востоке. Это открытие подвергает сомнению давнее предположение, что поцелуи появились 3500 лет назад.

О том, почему люди стали выражать свои чувства поцелуями, написали Daily Mail.

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Доктор Троэлс Панк Арболл, эксперт по древней Месопотамии из Университета Копенгагена, и доктор Софи Лунд Расмуссен, биолог из Оксфордского университета, провели исследование, проливающее свет на природу и историю поцелуев. Расшифровав древние шумерские тексты, они нашли упоминания о поцелуях, датированных еще 2500 годом до нашей эры. Эти тексты доказывают, что культура поцелуев, вероятно, возникла в Месопотамии — регионе, охватывающем современные Ирак и Сирию. Ученые предположили, что в то время практика поцелуев также могла распространиться и в других регионах.

Поцелуй поможет определить состояние здоровья

Расшифрованные тексты не только упоминают о существовании поцелуев в древние времена, но и помогают понять их культурное значение для тех времен. В одном из текстов написано, что в Меспотамии принято было целоваться после полового акта, а другой рассказывает о случае, когда замужняя женщина была поражена тем, что ее поцеловал другой мужчина.

Поцелуи появились не по романтическим причинам. Фото: Pexels

По словам доктора Софи Лунд Расмуссен, акт поцелуя служил средством демонстрации близости и связи в человеческих отношениях. Впрочем, это еще не объясняет биологическую составляющую этого механизма: к примеру, бонобо и шимпанзе, демонстрирующие похожее на человеческое поведение, оценивают по поцелую состояние здоровья потенциального партнера. Наличие неприятного запаха изо рта, например, может указывать на проблемы. Таким образом, поцелуи не только укрепляют эмоциональные связи, но и могут служить инстинктивным способом оценить здоровье потенциальных отца или матери будущих детей.

Поцелуи и передача вируса

Ученые также предполагают, что упоминаемая в медицинских текстах древняя месопотамская болезнь, известная как бушана, потенциально может быть связана с вирусом простого герпеса 1 (HSV-1). И, скорее всего, этот вирус в те времена распространялся именно из-за поцелуев.

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