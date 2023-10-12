Вчені виявили 500 тисяч нових зірок у Чумацьому Шляху — кадри вражають

Зовнішній вигляд Чумацького Шляху. Фото: УНІАН

Дослідники вивчили Чумацький Шлях і Сонячну систему за допомогою космічного телескопу Gaia. В результаті дослідження вчені виявили 500 тисяч нових зірок у нашій галактиці, а також 156 тисяч астероїдів у Сонячній системі, про які раніше ніхто не знав.

Про це повідомляє Gizmodo.

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Дослідження вчених за допомогою телескопу Gaia

Космічний телескоп Gaia дослідив Всесвіт на відстані у півтора мільйони кілометрів від нашої планети. Він вивчив найбільше кульове зоряне скупчення, яке має назву Омега Центавра. Це скупчення розташоване на відстані у 17 тисяч світлових років.

Кульове зоряне скупчення Омега Центавра. Фото: ESA

Саме у цьому місці вчені за допомогою телескопу знайшли 500 тисяч нових зірок, які були дуже тьмяними. Дослідники дуже шоковані тим, що цей телескоп зміг виявити у десять разів більше зірок у самому ядрі зоряного скупчення.

Поперечний переріз Чумацього шляху. Фото: ESA

Крім того, вчені отримали важливу інформацію про 156 тисяч астероїдів у Сонячній системі, про які вони раніше нічого не знали. Вони змогли вивчити дані про орбіти цих астероїдів і з’ясувати приблизні характеристики.

Що ще вдалося з’ясувати

Також за допомогою цього телескопу Gaia вчені знайшли 381 так звану гравітаційну лінзу, тобто, об’єкти, які регулюють світло від тих, які розташовані у глибшому космосі. Завдяки цим лінзам астрономи зможуть побачити все, що їм потрібно, у найвіддаленіших куточках Всесвіту.

За словами дослідників, за допомогою нових даних їм вдалося виявити, що деякі об’єкти не є зірками, хоча дуже на них схожі зовнішньо. Вчені з’ясували, що це квазари, тобто, дуже яскраві ядра галактик, які мають енергію від чорних дір.

"Завдяки Gaia ми виявили, що деякі об’єкти, які ми бачимо, не є просто зірками, навіть якщо вони на них схожі. Насправді, це дуже далекі лінзові квазари — надзвичайно яскраві, енергійні галактичні ядра, що живляться чорними дірами", — заявила астрофізикиня з Лабораторії астрофізики Бордо та учасник колаборації Крістін Дюкурант.

Дослідники стверджують, що лише 50 з 381 об’єкта, які вони знайшли, виявляться яскравими ядрами галактик.

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