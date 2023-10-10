Науковці з Оксфорду вперше надрукували нервові клітини на 3D-принтері

Дослідник. Ілюстративне фото: pixabay

Дослідникам Оксфордського університету вдалося надрукувати нервові клітини на 3D-принтері. Це вони зробили вперше.

Про це написали у пресслужбі університету.

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Дослідження вчених

Науковці зробили тестування отриманого матеріалу на мишах. Після того, як провели імплантацію в зрізи мозку, клітини змогли з успіхом інтегруватися до тканин піддослідних тварин, де вдалося створити нервові відростки та забезпечити рух нейронів.

Схема створення нервових клітин для дослідження. Фото: Оксфордський університет

Наразі вчені планують покращити техніку друку, аби створити складніші багатошарові тканини кори головного мозку, які будуть імітувати архітерктуру мозку людини.

Надрукована на 3D-принтері двошарова тканина кори головного мозку, візуалізована всередині зрізу мозку миші. Фото: Оксфордський університет

Вивчення головного мозку

Клітини, які будуть надруковані на 3D-принтері, можна буде використовувати не лише для того, аби лікувати травми головного мозку, а й вивчати основи його пізнання.

Нагадаємо, раніше у Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності до 75%.

Також науковці зазначають, що коронавірус дуже мутує. Вже надходять небезпечні повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.