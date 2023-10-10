Науковці з Оксфорду вперше надрукували нервові клітини на 3D-принтері
Дослідникам Оксфордського університету вдалося надрукувати нервові клітини на 3D-принтері. Це вони зробили вперше.
Про це написали у пресслужбі університету.
Дослідження вчених
Науковці зробили тестування отриманого матеріалу на мишах. Після того, як провели імплантацію в зрізи мозку, клітини змогли з успіхом інтегруватися до тканин піддослідних тварин, де вдалося створити нервові відростки та забезпечити рух нейронів.
Наразі вчені планують покращити техніку друку, аби створити складніші багатошарові тканини кори головного мозку, які будуть імітувати архітерктуру мозку людини.
Вивчення головного мозку
Клітини, які будуть надруковані на 3D-принтері, можна буде використовувати не лише для того, аби лікувати травми головного мозку, а й вивчати основи його пізнання.
Нагадаємо, раніше у Оксфорді розробили вакцину проти малярії. Науковцям вдалося збільшити рівень її ефективності до 75%.
Також науковці зазначають, що коронавірус дуже мутує. Вже надходять небезпечні повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.