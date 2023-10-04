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У Нобелівському комітеті назвали імена лауреатів премії з хімії

4 жовтня 2023 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Нобелівському комітеті назвали імена лауреатів премії з хімії
Лауреати Нобелівської премії у 2023 році. Фото: The Nobel Prize
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Нобелівську премію з хімії отримали вчені Мунгі Бавенді (Массачусетський технологічний інститут), Луїс Брюс і росіянин Олексій Єкімов. Її було надано науковцям "за відкриття і синтез квантових точок".

Про це йдеться у пресслужбі Фонду Нобеля.

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Дослідження вчених

"Нобелівська премія з хімії 2023 року присуджується за відкриття та розробку квантових точок — наночастинок, настільки крихітних, що їхній розмір визначає їхні властивості. Ці частинки мають унікальні властивості і тепер поширюють своє світло з екранів телевізорів та світлодіодних ламп. Вони каталізують хімічні реакції, а їхнє прозоре світло може освітлювати пухлинні тканини для хірурга", — зауважили у повідомленні.

Нобелівська премія з хімії
Скриншот допису

Чим займаються науковці

Загалом дослідники використовують квантові точки, аби створити кольорове світло. На їхню думку, такі точки в майбутньому можуть дозволити створити гнучку електроніку, мініатюрні сенсори, тошні сонячні батареї, та, ймовірно, зашифрований квантовий зв'язок. 

Вклад дослідників в хімію

На сайті Нобелівської премії вказується, що ще на початку 1980-х років Олексій Єкімов створив залежні від розміру квантові ефекти в кольоровому склі. Такий колір мав походження наночастинок хлориду міді. Тоді Єкімов показав, як розмір частинок впливає на колір скла завдяки квантовим ефектам.

Олексій Єкімов
Олексій Єкімов. Фото: nexdot.fr

Декілька років тому Луїс Брюс став першим у світі дослідником, якому вдалося довести квантові ефекти, залежні від розміру, у частинках, які вільно плавають у рідині.

Луїс Брюс
Луїс Брюс. Фото: chem.columbia.edu

Також у 1993 році Мунгі Бавенді вдалося здійснити революцію в хімічному виробництві квантових точок, де він отримав майже ідеальні частинки. Це необхідно було для їхнього застосування в техніці. 

Мунгі Бавенді
Мунгі Бавенді. Фото: chemistry.mit.edu

Нагадаємо, у Нобелівському комітеті 3 жовтня оголосили лауреатів премії у сфері фізики. Її отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Анн Л'Ульє.

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