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Проривні експерименти: стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики

3 жовтня 2023 13:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Проривні експерименти: стали відомі імена лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики
Нобелівська премія з фізики. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Нобелівському комітеті 3 жовтня оголосили лауреатів премії у сфері фізики. Її отримали науковці П'єр Агостіні, Ференц Крауш та Анн Л'Ульє.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Фонду Нобеля.

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За що дослідники отримали премію 

Зазначається, що ці вчені отримали Нобелівську премію за "експериментальні методи, які генерують аттосекундні імпульси світла для дослідження динаміки електронів у речовині".

Оголошено лауреатів Нобелівської премії-2023 з фізики
Вчені, які отримали Нобелівську премію. Фото: пресслужба Фонду Нобеля

Що це означає

Як відомо, завдяки цим експериментам людство отримало нові інструменти для того, аби досліджувати світ електронів всередині атомів та молекул. Вони показали прийом створення дуже коротких імпульсів світла, які люди можуть використовувати для того, аби вимірювати швидкі процеси, де електрони рухаються або ж в них змінюється енергія.

Завдяки внеску лауреатів стало можливо дослідити процеси, які є надзвичайно швидкими. Їх раніше не можна було відслідкувати.

Розвиток у фізиці

Вченим вдалося створити достатньо короткі спалахи світла, аби зафіксувати знімки дуже швидкого руху електронів. Анн Л'Ульє змогла виявити новий ефект від взаємодії лазерного світла з атомами в газі.

Своєю чергою Агостіні та Крауш показали, що такий ефект може використовуватися, аби створити більш короткі імпульси світла, ніж це було можливо до цього.

Нагадаємо, у США відбулася церемонія оголошення переможців 44-ї щорічної премії Emmy Awards за найкращі новинні й документальні телепрограми. Від України нагороди отримав документальний фільм про Бучу та інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

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