Чи є життя на супутнику Юпітера? Вчені зробили важливе відкриття

Величезні гейзери на крижаному супутнику Юпітера Європі. Фото: stock.adobe.com

Позаземне життя завжди цікавило людство. Сучасні вчені продовжують активно досліджувати планети та їхні супутники, зірки та найближчі екзопланети у надії знайти ознаки живих організмів. Нещодавно за допомогою космічного телескопа NASA "Джеймса Вебба" важливе відкриття вдалося зробити на супутнику Юпітера, що має назву Європа.

Що знайшли науковці та невже на супутнику п'ятої планети від Сонця дійсно може бути життя, розповіло видання IFLScience.

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Європа завширшки приблизно 3000 км, трохи поступається Місяцю за розмірами. Ще раніше науковцям вдалося встановити, що супутник Юпітера приховує під своєю крижаною поверхнею, товщиною від 15 до 25 км, солоний океан, глибиною від 60 до 160 км.

Проте, чи може ця рідка солона вода Європи містити живі організми? Як зазначають вчені, важливою ознакою міг би бути вуглець — універсальний будівельний матеріал для життя, яким ми його знаємо. Багато інших хімічних речовин також можуть на це вказувати. Проте "зануритися" в океан Європи поки що не вдавалося.

Водночас за допомогою космічного телескопа Вебба астрономи знайшли на поверхні супутника вуглець. Одне з головних припущень, що ця хімічна речовина походить саме з океану, а не був доставлений метеоритами чи іншими зовнішніми джерелами.

Вчені прийшли до висновку, що вуглець вказує на сприятливе середовище для життя в підповерхневому океані.

Великий супутник Юпітера, Європа, вкритий товстою кіркою льоду над величезним океаном рідкої води. Фото: Getty Images

Вебб виявив, що на поверхні Європи вуглекислий газ найбільш поширений у регіоні під назвою Tara Regio — геологічно молодий район, який зазвичай відновлюється, відомий як "земля хаосу". У цьому місці поверхневий лід був зруйнований, і, ймовірно, відбувся обмін матеріалом між підповерхневим океаном і крижаною поверхнею.

"На Землі життя любить хімічне різноманіття — чим більше різноманітності, тим краще. Наше життя засноване на вуглеці. Розуміння хімічного складу океану Європи допоможе нам визначити, чи є він ворожим до життя, яке ми знаємо, чи це може бути хорошим місцем для існування", — сказав один із авторів дослідження Джеронімо Вільянуева з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд.

За словами Кевіна Хенда з Лабораторії реактивного руху NASA, це відкриття є критично важливим, адже це вказує на те, що в океані на Європі може бути велика кількість вуглецю. Якщо є вуглець там, де є вода, значить шанси виявити позаземне життя зростають.

Дослідники зазначають, що для появи та розвитку життя на Землі критично важливими є 6 хімічних елементів:

вуглець;

водень;

кисень;

азот;

фосфор;

сірка.

Вуглець, водень, кисень і сірку вже виявили на Європі, хоча незрозуміло, чи сірка потрапила на поверхню супутника з океану або ж з іншого супутника Юпітера — Іо.

Дослідження супутника Юпітера — що планують вчені

NASA планує запустити свій космічний корабель Europa Clipper у жовтні 2024 року. Він здійснить десятки близьких обльотів Європи, щоб дослідити, чи можуть у ній бути умови, придатні для життя. Зокрема, вчені хочуть виявити тут ще й азот.

Графічне зображення космічного корабля Europa Clipper над супутником Юпітера. Фото: NASA

Нагадаємо, ми писали, що в атмосфері екзопланети K2-18 b космічний телескоп Джеймса Вебба виявив вуглецеві молекули, метан і вуглекислий газ. Це може свідчити про те, що на ній може існувати життя.

Раніше ми повідомляли, новий телескоп NASA Habitable Worlds Observatory шукатиме життя поза межами Сонячної системи.

Також ми розповідали, що дослідження на Землі допоможуть у пошуку організмів на Марсі.