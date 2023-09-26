Есть ли жизнь на спутнике Юпитера? Ученые сделали важное открытие

Огромные гейзеры на ледяном спутнике Юпитера в Европе. Фото: stock.adobe.com

Внеземная жизнь всегда интересовала человечество. Современные ученые продолжают активно исследовать планеты и их спутники, звезды и ближайшие экзопланеты в надежде найти признаки живых организмов. Недавно с помощью космического телескопа NASA "Джеймса Уэбба" важное открытие удалось сделать на спутнике Юпитера под названием Европа.

Что нашли ученые и неужели на спутнике пятой планеты от Солнца действительно может быть жизнь, рассказало IFLScience.

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Европа в ширину примерно 3000 км, немного уступает Луне по размерам. Еще раньше ученым удалось установить, что спутник Юпитера скрывает под своей ледяной поверхностью, толщиной от 15 до 25 км, соленый океан, глубиной от 60 до 160 км.

Однако может ли эта жидкая соленая вода Европы содержать живые организмы? Как отмечают ученые, важным признаком мог быть углерод — универсальный строительный материал для жизни, которую мы знаем. Многие другие химические вещества также могут на это указывать. Однако "погрузиться" в океан Европы пока не удавалось.

В то же время с помощью космического телескопа Уэбба астрономы обнаружили на поверхности спутника углерод. Одно из главных предположений, что это химическое вещество происходит именно из океана, а не было доставлено метеоритами или другими внешними источниками.

Ученые пришли к выводу, что углерод указывает на питательную среду для жизни в подповерхностном океане.

Большой спутник Юпитера, Европа, покрытый толстой коркой льда над огромным океаном жидкой воды. Фото: Getty Images

Вебб обнаружил, что на поверхности Европы углекислый газ наиболее распространен в регионе под названием Tara Regio — геологически молодой район, обычно восстанавливающийся, известный как "земля хаоса". В этом месте поверхностный лед был разрушен и, вероятно, произошел обмен материалом между подповерхностным океаном и ледяной поверхностью.

"На Земле жизнь любит химическое разнообразие — чем больше разнообразия, тем лучше. Наша жизнь основана на углероде. Понимание химического состава океана Европы поможет нам определить, враждебен ли он к жизни, которую мы знаем, или это может быть хорошим местом для существования", — сказал один из авторов исследования Джеронимо Вильянуэва из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

По словам Кевина Хенда из Лаборатории реактивного движения NASA, это открытие критически важно, ведь это указывает на то, что в океане в Европе может быть большое количество углерода. Если есть углерод там, где есть вода, значит шансы обнаружить внеземную жизнь возрастают.

Исследователи отмечают, что для появления и развития жизни на Земле критически важны 6 химических элементов:

углерод;

водород;

кислород;

азот;

фосфор;

сера.

Углерод, водород, кислород и серу уже обнаружили в Европе, хотя непонятно, попала ли сера на поверхность спутника из океана или с другого спутника Юпитера — Іо.

Исследования спутника Юпитера — что планируют ученые

NASA планирует запустить свой космический корабль Europa Clipper в октябре 2024 года. Он совершит десятки близких облетов Европы, чтобы исследовать, могут ли в ней быть условия, пригодные для жизни. В частности, учёные хотят обнаружить здесь еще и азот.

Графическое изображение космического корабля Europa Clipper над спутником Юпитера. Фото: NASA

Напомним, мы писали, что в атмосфере экзопланеты K2-18 b космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил углеродные молекулы, метан и углекислый газ. Это может свидетельствовать, что на ней может существовать жизнь.

Ранее мы сообщали, что новый телескоп NASA Habitable Worlds Observatory будет искать жизнь вне Солнечной системы.

Также мы говорили, что исследования на Земле помогут в поиске организмов на Марсе.