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Во Млечном Пути ученые нашли 500 тысяч новых звезд: невероятные кадры

12 октября 2023 06:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ученые обнаружили 500 тысяч новых звезд в Млечном Пути — кадры впечатляют
Внешний вид Млечного Пути. Фото: УНИАН
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи изучили Млечный Путь и Солнечную систему с помощью космического телескопа Gaia. В результате исследования ученые обнаружили 500 тысяч новых звезд в нашей галактике, а также 156 тысяч астероидов в Солнечной системе, о которых раньше никто не знал.

Об этом сообщает Gizmodo.

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Исследование ученых с помощью телескопа Gaia

Космический телескоп Gaia исследовал Вселенную на расстоянии в полутора миллионах километров от нашей планеты. Он изучил наибольшее шаровое звездное скопление, которое называется Омега Центавра. Это скопление расположено на расстоянии 17 тысяч световых лет.

Шаровое звездное скопление Омега Центавра
Шаровое звездное скопление Омега Центавра. Фото: ESA

Именно в этом месте ученые с помощью телескопа обнаружили 500 тысяч новых звезд, которые были очень тусклыми. Исследователи шокированы тем, что этот телескоп смог обнаружить в десять раз больше звезд в самом ядре звездного скопления.

Поперечное сечение Млечного пути
Поперечное сечение Млечного пути. Фото: ESA

Кроме того, ученые получили важную информацию о 156 тысячах астероидов в Солнечной системе, о которых они раньше ничего не знали. Они смогли изучить данные об орбитах этих астероидов и выяснить примерные характеристики.

Что еще удалось выяснить

Также с помощью этого телескопа Gaia ученые обнаружили 381 так называемую гравитационную линзу, то есть, объекты, регулирующие свет от тех, которые расположены в более глубоком космосе. Благодаря этим линзам астрономы смогут увидеть все, что им нужно, в самых отдаленных уголках Вселенной.

По словам исследователей, с помощью новых данных им удалось обнаружить, что некоторые объекты не являются звездами, хотя очень похожи на них внешне. Ученые выяснили, что это квазары, то есть, очень яркие ядра галактик, которые имеют энергию от черных дыр.

"Благодаря Gaia мы обнаружили, что некоторые объекты, которые мы видим, не просто звезды, даже если они на них похожи. На самом деле, это очень далекие линзовые квазары — чрезвычайно яркие, энергичные галактические ядра, питающиеся черными дырами", — заявила астрофизик из Лаборатории астрофизики Бордо и участник коллаборации Кристин Дюкурант.

Исследователи утверждают, что только 50 из 381 найденных ими объектов окажутся яркими ядрами галактик.

Напомним, мы писали о том, что исследователи выяснили, что находится внутри Луны.

Ранее мы рассказывали о том, что американская компания NASA готовит полет к астероиду "Психея".

Также мы сообщали о том, что ученые выяснили, сколько осталось жить человечеству.

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