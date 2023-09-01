Під Києвом знайшли унікальні артефакти ІІІ-ХІ століть: у чому їх унікальність

Вчені під час розкопок. Фото: НАН України

Під час дослідження могильника у Рокитнянському районі, на правому березі річки Рось у Київській області, науковці винайшли унікальні артефакти III-XI століть. Серед знахідок вчені нарахуували 12 середньовічних поховальних комплексів і понад 20 різночасових об’єктів.

Про це на своєму сайті повідомляє Національна академія наук України.

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Унікальні знахідки

Науковці цього літа продовжили вивчати археологічний комплекс "Острів Сухоліси". Вони зазначають, що протягом двох місяців вдалося зафіксували 12 середньовічних поховальних комплексів та понад 20 різночасових об’єктів (переважно черняхівської культури – III–V ст.).

Археологи виявили залишки кількох гробовищ (5 комплексів) у вигляді фрагментів трухлявої деревини. У трьох комплексах були залізні цвяхи, якими забивали кришки трун.



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Цікавою знахідкою став давньоруський гончарний горщик першої половини XI ст. Такий вперше знайшли у похованні.

Гончарний горщик. Фото: НАН України

Втім найяскравішою знахідкою став інвентар жіночих поховань.

"Цього сезону виявлено вже шосту виту шийну гривну типу "Totenkrone". Імовірно, подібні предмети мали не лише економічне, а й певне сакральне значення. Можливо, їх слід інтерпретувати як посаг молодих жінок, наділений їм батьками, що посідали вагоме майнове й соціальне становище в суспільстві прусів і ятвягів", — пояснюють науковці.

Жіноче поховання. Фото: НАН України

Нагадаємо, на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту. На території заповідника нині працює експедиція "Охоронної археологічної служби України". І там зізнаються, що можуть відкопати ще кілька цінних для науки предметів.