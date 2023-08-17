На Хортиці археологи відкопали нові артефакты

Цінні історичні знахідки. Фото: Острів "Хортиця"

Після руйнування Каховської ГАЕС частина території, яка протягом останніх 70 років була під водою, опинилася на поверхні і тепер науковці знаходять чимало цінних історичних предметів. За цей період вони знайшли кілька сотен предметів з металу, кераміки та дерева, а також понад 1000 фрагментів керамічних виробів.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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Археологічні знахідки на Хортиці

Співробітники Національного заповідника "Хортиця" після обміління території знаходять чимало цінних артефактів.

У Мінкульті повідомляють, що були знайдені археологічні пам’ятки, які умовно можна поділити на такі групи:

кераміка різного часу та призначення, починаючи від доби енеоліту (6-5 тис. до н.е.) і закінчуючи ХІХ століттям. Зазвичай ці знахідки представлені уламками гончарної або ліпної кераміки, такими як частини вінців, ручки, денці, плечики та інші. Окрім того, до керамічних знахідок можна віднести люльки, грузила, прясла тощо.

знаряддя з кременю представлені давніми інструментами для полювання або обробки. Також, вони можуть мати форму кременю, який використовувався у вогнепальній середньовічній зброї з замковим типом курка.

металеві знахідки охоплюють широкий спектр предметів. Особливий інтерес становлять монети, оскільки вони найбільш точно датуються та надають важливу інформацію. Також серед цих знахідок є речі, пов’язані з епохою козацтва на острові Хортиця, такі як різноманітні мушкетні та пістольні кулі, ремені пряжки та застібки, а також деталі від зброї та інші предмети.

скло — це один з найбільш крихких матеріалів, і його знахідки відбуваються значно рідше. Тим не менш, співробітники заповідника знаходять уламки середньовічних пляшок та навіть скляні бомби.





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Нагадаємо, на Хортиці знайшли рідкісний човен-однодеревку, вік якого, ймовірно, становить 500 років. Його виявили співробітники Національного заповідника "Хортиця" під час обстеження берегової смуги Дніпра, яка обміліла після руйнування Каховської ГЕС.