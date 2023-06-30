На Хортиці знайшли рідкісний човен, якому 500 років

Співробітники заповідника на місці розкопок. Фото: Міністерство культури та науки України

На Хортиці знайшли рідкісний човен-однодеревку, вік якого, ймовірно, складає 500 років. Його виявили співробітники Національного заповідника "Хортиця" під час обстеження берегової смуги Дніпра, яка обміліла після руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

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Інформація про човен-однодеревку

Після виявлення знахідки фахівці детально оглянули її і встановили, що це довбаний човен, виготовлений з цільного стовбура дуба. Габарити човна: довжина — 6700 мм, ширина — 800 мм (з урахуванням деформації), висота борту — 500 мм.

Зазначається, що пам'ятка збереглась на 70-80%. Наразі вона потребує реставрації, після якої стане музейним експонатом.

"Човен був розмитий з піску та частинами переміщений до реставраційного ангара. Зараз він потребує термінової консервації у спеціальному хімічному розчині та надалі — реставрації, аби стати музейним експонатом. Пам’ятка збереглась на 70-80%, відсутній фрагмент лівого борту в кормовій частині. По правому борту спостерігаються дві повздовжні тріщини завдовжки 2-3 метри", — зазначили у пресслужбі.

Знайдений човен-однодеревка. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Знайдений човен-однодеревка. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

Знайдений човен-однодеревка. Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України 1 / 3

Історія човна

Подібні човни раніше вже знаходили біля берегів Хортиці. Вони пов'язані з давньоруськими поселеннями на острові, які існували в період з 10 по 14 століття.

Тоді їх використовували для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.

Знайдений човен-однодеревка, ймовірно, теж відноситься до тієї епохи. Його вік може сягати 300-500 років.

Наслідки руйнування Каховської ГЕС

За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, такі знахідки є наслідком руйнування Каховської ГЕС. Через падіння рівня води у Дніпрі під загрозою знищення опинилися численні пам'ятки історії та археології, які знаходилися на затоплених ділянках.

"Задля моніторингу, фіксації пошкоджень та інших невідкладних робіт об‘єднують зусилля науковці-археологи, музейники, пам‘ятко- та правоохоронці. Відповідну дорожню карту ми у Міністерство культури та інформаційної політики України обговорили з Інститутом археології НАН України та іншими партнерами, а також з Національним заповідником "Хортиця". Завдяки чому вже вдається ефективно працювати та виявляти нові знахідки. Дякую спеціалістам "Хортиці" за ефективну роботу та вітаю з новою унікальною знахідкою", — каже Ткаченко.

Раніше, поблизу Хортиці фахівці знайшли частину грецької амфори, гудзик XVIII століття та гарматне ядро. Вчені датують ці знахідки періодами, починаючи з доби енеоліту і закінчуючи ХХ століттям.