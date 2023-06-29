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Поблизу Хортиці вчені знайшли історичні артефакти

29 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Поблизу Хортиці вчені знайшли історичні артефакти
Фрагмент гранати, що знайшли на Хортиці, червень 2023. Фото: НЗ "Хортиця"
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після підриву Каховської ГЕС річка Дніпро обміліла. Тепер на її дні вчені знаходять історичні артефакти. Про одну з них — поблизу острова Хортиця — вони розповіли днями. 

Про це пише Суспільне.

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Артефакти поблизу Хортиці

Про історичні артефакти, що знайшли після обміління Дніпра, розповів науковий співробітник Національного заповідника "Хортиця" Олег Тубольцев.

Він повідомив, що вже знайшли частину грецької амфори, гудзик XVIII століття та гарматне ядро. Вчені датують ці знахідки періодами починаючи з доби енеоліту і закінчуючи ХХ століттям.

"Серед знахідок є пізня бронза, зрубна культура, бабинська культура, середня бронза... Також ямна культура, рання бронза й епоха енеоліту середньостогівська культура", — розповів Тубольцев.

Історичні артефакти. Фото: НЗ "Хортиця"

Також науковці зазначають, що після обміління Дніпра у Запоріжжі активізувалися "чорні археологи".

"Речі, які знаходяться на узбережжі, мають історичну цінність в комплексі, тоді, коли про них історики, археологи можуть зібрати повну інформацію. Конкретно на якій ділянці цей уламок кераміки чи кремінь знайдений, чи ще якийсь предмет, все це важливо, щоб це розуміли місцеві мешканці",  — заявила виконувачка обов'язків генеральної директорки НЗ "Хортиця" Світлана Охріменко.

Історичні артефакти. Фото: НЗ "Хортиця"

Нагадаємо, у Севастополі знайшли унікальний античний мавзолей під час розкопок. Цю знахідку в Херсонесі вважають сенсацією. Археологи зазначають, що таке поєднання робить виявлений комплекс унікальним не лише для Херсонеса та Боспору, а також для всього античного світу.

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